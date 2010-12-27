حافظان برتر قرآن در گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ظهر دوشنبه در این مراسم در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: شباهتهایی بین قرآن و امام حسین است که نشان دهنده ارتباط مستقیم آنهاست.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: اولین شباهت سیدالشهدا و قرآن، علم و پرچم بودن آنهاست که راه را نشان می دهند و مردم اگر بخواهند راه درست را طی کنند باید به این پرچم توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: شباهت دیگر اینکه، قرآن و امام حسین (ع) نور هستند و هر دو ریسمان محکم الهی هستند.

ولی نژاد با بیان اینکه روابط زیادی بین امام حسین و قرآن وجود دارد گفت: قرآن همه را به اقامه نماز دعوت می کند و امام حسین هم برای اقامه نماز به پا خواست.

مدیرکل تبلیغات گلستان بیان داشت: امام حسین (ع) قرآن ناطق است و قرآن را باید محکم گرفت زیرا نجات بخش است.