77 فیلم متقاضی حضور در بخش ویدیویی جشنواره فجر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،در این فهرست نام 77 اثر ویدیویی ثبت شده است که در میان اسامی فیلمسازان، چهره‌های شناخته شده‌ای نظیر داریوش مهرجویی، کامبوزیا پرتوی، علی عبدالعلی‌زاده، سیدمسعود اطیابی، سامان استرکی، احمد امینی، بهروز شعیبی، مانی حقیقی، بیژن میرباقری و مسعود کرامتی به چشم می‌خورد.

فهرست این آثار همراه با نام کارگردانان بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، به شرح زیر است؛ "آتش زیر خاکستر" مهری مهربان، "آخرین فرصت" همایون باقی‌زاده،"آسمان محبوب" داریوش مهرجویی، "اشلو" صادق پروین‌آشتیانی، "اعوجاج" محمد شمس‌الدینی و کیومرث صمدی طاهری، "اوباش" محمد خراط‌زاده، "ایلیا" پویان طایفه، "اینجا کسی نمی‌آید" میثم انزابی، "بازجویی در کافه تهران" شاهد احمدلو، "بازگشت به آینده" علی عبدالعلی‌زاده، "بالابان" سیدرضا صافی، "بچه تهران" کامبوزیا پرتوی و "برادران عروس" مسعود آب‌پرور.

دیگر آثار متقاضی در این بخش عبارتن از:"برج آرام" سید مسعود اطیابی، "به‌جای قانون" ساسان فرح‌نیا، "به همین راحتی" مجید شیرودی، "بهترین بابای دنیا"علیرضا محمود‌زاده، "بیدل" صالح‌ دلدم، "پا مرغی آمریکایی" رامتین بالف، "پاقدم" نصرت‌الله قاضی‌مقدم، "پدری به رنگ خورشید" کرامت پور شهسواری، "پر از ترانه" نصرت‌الله قاضی مقدم، "پل" شاپور شهبازی، "پیچ فرعی" کیانوش اسلامی، "ترم زمستانی" رضا بهشتی،"تکخال" مهرداد خوشبخت، "تلویزیون" عبدالحی شماسی، "جامانده" بهروز شعیبی و"جایی بالاتر از ابرها" موسی پایین محلی.

از دیگر آثار این بخش می توان به "چالسیو" بهتاش صناعی‌ها، "چتر سفید" جابر قاسمعلی، "حباب" سامان استرکی، "خانه‌ای در غبار" احمد امینی، "خواب است پروانه" مزدک میرعابدینی،"خیابان ارگ" علی خزائی‌فر، "داستان‌های ناتمام دنیا" صادق پروین‌آشتیانی، "در جستجوی بهشت" بیژن میرباقری، "دیوار" مانی حقیقی، "ری‌را" شورا فلاح‌وحدتی، "زمین کوچک فوتبال ما" سید داوود اطیابی، "زنان سرزمین من" علی‌اصغر شادروان، "سرزمین خواب" علی لطفی، "سمفونی کاغذهای خط‌خطی" امیراطهر سهیلی و"سه سوت عاشقی" سام مهدویان اشاره کرد.

"شاه‌کلید" حسین تبریزی، "شب شیشه‌ای" حسین شهابی، "شکار" سعید سالارزهی، "عاشقانه‌هایی بر باد" سعید ابراهیمی‌‌فر، "عبور از نیمه ماه" رحیم مرتضی‌وند، "عبور در غبار" حجت‌الله سیفی، "فقط بیست" مسعود کرامتی، "فولاد سرد" شاهرخ دولکو، "قصه داود و قمری" آیدا پناهنده، "کابوس با نقاب رویا" مجتبی بیطرفان، "کافه تعطیله" امیرحسین محمدخانی،‌ "کلاهبردار" مهرداد محتشمی، "کوهستان قندیل" طاها کریمی، "که به تردید می‌گذرد" فربد شکرآبی،‌ "گشر" وحید وکیلی‌فر، "گوزن" محمدرضا رئیسی و"‌ماجون" سعید دلیریان از دیگر آثار این بخش است.

همچنین "مسافر ارغوان" اسماعیل رحیم‌زاده، "مشکلات یک مرد محترم" شهاب عباسی، "ملاقات" عباس رافعی، شاپور قریب و هادی مقدم دوست، "ملاقات غیر ممکن" حسن لفافیان، "میان ماندن و رفتن" بهروز شعیبی، "نفر دهم" محمدجواد کاسه‌ساز، "نگین"علی غفاری، "وارونگی" علیرضا رزازی‌فر، "ورشکسته‌ها" نصرت‌الله قاضی مقدم، "هفت سین" رضا حامدی‌خواه، "همان نورمعروف" اسفندیار شهیدی، "همسنگر" احسان عبدی‌پور، "یاشار" محمد عاشوری، "یک دو سه" محمد خراط ‌‌زاده و "یک نفر دیگر" بهنام بهزادی از آثار نهایی متقاضی در این بخش هستند.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از تاریخ 16 تا 26 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود

