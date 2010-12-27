بحران مصرف آب در فارس نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده در کمیسیون حفاظت از آب استان فارس با بیان اینکه بر اساس مشاهدات و نتایج علمی حاصل از تحقیقات جامعه دانشگاهی، در استان فارس مشکل بحران آب وجود ندارد، اظهار داشت: باید با یک نگاه علمی بر پایه آموزش نیروی انسانی بتوانیم این بحران را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه اگر مصرف همین میزان آب ذخیره شده در پشت سدها و سایر منابع آبی موجود در استان را بتوانیم به نحو مطلوبی مدیریت کنیم، با کمترین میزان خسارت می‌توانیم از بحران خشکسالی عبور کنیم، افزود: در حال حاضر حجم ذخیره سازی آب در پشت سدهای استان بیش از سه میلیارد متر مکعب است که با یک مدیریت مصرف صحیح و آموزش نیروی انسانی می تواند نیازهای موجود در بخش کشاورزی فارس را برطرف کند.

استاندار فارس بر ضرورت استمرار نگاه دانش بنیان مدیران در مدیریت مصرف آب در این استان تاکید کرد و گفت: باید قبول کنیم که کشاورزی سنتی در استان هنوز صبغه صنعتی پیدا نکرده که لازمه تحقق این مهم، حرکت در راستای دانش بنیان کردن کشاورزان و بهره وران حوزه کشاورزی فارس است.

وی در این جلسه گره کور مسائل حوزه آب در این استان را فقدان بستر مناسب جهت آموزش نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح جامع بهره وری آب و آموزش 300 هزار بهره ور در حوزه کشاورزی می توان شاهد تحولات مطلوبی در این زمینه بود.

احمدزاده مدیران دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا در کمیته ای متشکل از اساتید دانشگاه، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، هواشناسی، آب منطقه ای و نماینده اتحادیه‌های فعال در حوزه دامپروری، زراعی و باغی پیش نویس طرح جامع بهره وری آب در استان فارس را با هدف بهبود مدیریت مصرف آب در این استان آماده و در جلسه بعد ارائه کنند.