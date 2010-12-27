52 میلیون و 499 هزار و 140 نخ سیگار قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با همیاری و همکاری اکیپهای بازرسی متشکل از نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرگانی، شورای اصناف و شرکت دخانیات ایران و همکاری و تعامل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آذر ماه سال جاری تعداد 52 میلیون و 499 هزار و 140 نخ سیگار و همچنین 23 هزار و 450 کیلو تنباکوی معسل و 6 هزار و 784 بسته توتون پیپ قاچاق کشف و ضبط شد.

در طول آذرماه سالجاری تعداد 2 هزار و 383 تیم روز بازرسی از سوی اکیپهای متشکل از نیروی انتظامی ، سازمان بازرگانی ، شورای اصناف و شرکت دخانیات ایران از تعداد 25 هزار و 523 خرده فروشی و 3 هزار و 99 عمده فروشی در سطح کشور صورت گرفت که در این راستا 181 پرونده بالای یک میلیون تومان و 5936 پرونده زیر یک میلیون تومان تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

استان آذربایجان غربی با 13 میلیون و 617 هزار و 110 نخ سیگار قاچاق و استان سیستان و بلوچستان با کشف یکهزار و 682 کیلو تنباکوی معسل در صدر استانهای کاشف در کشور در طول آذرماه قرار دارند.

بیشترین برند سیگارهای قاچاق کشف شده شامل اسه ، ویکتوریا ، پرستیژ ، مدرن ، زست ، مارلبرو ، آفایر و سیما است و بیشترین برند تنباکوی معسل قاچاق کشف شده " الوحده و النخله" می باشد.

