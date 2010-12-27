دشمنان از دانشگاه متعهد و هدفمند ترس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز دوشنبه در مراسم یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در سالن اجلاس سران با بیان این مطلب افزود: پی ریزی جامعه ای بر اساس دانایی و احساس اقتدار ملی تنها در سایه فعالیت ها و پژوهش های روش مند و هدفدار و متناسب با نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی صورت می گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: نگاه ویژه به تحقیقات کاربردی و نیاز محور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیچ وجه در حکم نادیده انگاشتن تحقیقات بنیادی نیست و نخواهد بود چرا که پژوهشهای بنیادی مبنا و راهگشای پژوهشهای کاربردی است.

کامران دانشجو با بیان اینکه تبدیل ایده به پدیده و محصول در چرخه فعالیت های علمی و پژوهشی کشور یک نیاز جدی است گفت: در یک بررسی و پژوهش میدانی خواهیم دید که هر جا صنعت و حوزه کاربرد به دانشگاه رجوع کرده و با اعتماد وارد تعامل با دانشگاه شده است علاوه بر جهش علمی و پیشرفت عملی، مردم نیز از برکات آن بهره مند شده اند.

وی افزود: هدفمندسازی یارانه ها را می توان به عنوان یک انقلاب اقتصادی حاصل اعتماد مسئولین به محققین دانشگاهی دانست که با همراهی مردم آرامش و آسایش بیشتری برای مردم و عزت و اقتدار افزون تر برای کشور حاصل می شود.