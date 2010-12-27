رأی محکومیت قطعی متهم پرونده قاچاق میلیونی سوخت صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش داد: جلسه رسیدگی به پرونده کلاسه 8909987712200942 شعبه دادگاه انقلاب بوشهر، در خصوص شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر از رئیس هیئت مدیره شرکت پرنده آبی جهان، دایر بر قاچاق میزان یکهزار و 110 تن سوخت یارانه‌ای به ارزش 8 میلیارد و 123 میلیون و 521 هزار ریال برگزار شد.

حسب اعلام نظر اداره کل بازرسی استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، با عنایت به گزارشات سازمان کاشف و دیگر مندرجات پرونده، قاچاق بودن محموله توقیفی محرز و مسلم تشخیص داده شد و هومن پروین متهم اصلی پرونده به اتهام قاچاق سوخت به میزان هزار و 111 تن گازوئیل و 6/666 تن بنزین به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 16 میلیارد و 245 میلیون و 42 هزار ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش محموله قاچاق محکوم گردید که برابر اعلام دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر رأی صادره قطعی است.

یک فروند کشتی حامل دو میلیون و 200 هزار لیتر سوخت قاچاق در پوشش ترانزیت متعلق به این شرکت، اواخر مهرماه سال جاری با پیگیری‌های ویژه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حکم مراجع قضایی بوشهر و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آب‌های خلیج فارس توقیف شد که با تلاش و پیگیری‌های انجام شده حکم قطعی در رابطه با این پرونده صادر و ابلاغ گردید.

بخش دیگری از پرونده پیرامون همین متهم در دادسرای انقلاب اسلامی ماهشهر در حال رسیدگی بوده که پس از اعلام نتیجه قطعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پایان، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اقدامات و تلاش‎های بی‌وقفه دادگستری استان بوشهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوشهر، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و گمرک استان بوشهر که در کشف و به نتیجه رسیدن این پرونده کلان، نقش مهمی را ایفا نمودند، تقدیر و تشکر کرد.