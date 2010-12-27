دانشگاه جامع البرز با بالاترین کیفیت ممکن تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو در نشست مطبوعاتی ظهر دوشنبه خود که به مناسبت سفر روز سه شنبه رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز برگزار شد، افزود: استان البرز نیازمند داشتن یک دانشگاه جامع برای خود است و از همه دستگاه های ذیربط انتظار می رود که در این خصوص وارد عمل شوند و تعاملهای مطلوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: این دانشگاه می تواند بسیاری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان البرز را شکوفا کند و مکمل خوبی برای فعالیتهای علمی در این استان باشد که این امر بسیار اهمیت دارد.

این مسئول بیان کرد: چندین مرکز علمی و پژوهشی و آموزشی مهم در استان البرز داریم که از میان آنها می توان به دانشگاه آزاد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اشاره کرد.

تاسیس دانشگاه جامع البرز یک دستاورد عظیم برای این استان است

نماینده کرج در خانه ملت افزود: تاسیس دانشگاه جامع البرز یک دستاورد عظیم برای این استان است و وزارت علوم در این خصوص تلاشهای زیادی کرده است تا نتایج مطلوب محقق شود که این امر شایسته تقدیر است.

وی اضافه کرد: اولین سری دانشجویان این دانشگاه ورودی سال 91 هستند ضمن اینکه این دانشگاه باید تا حد ممکن، همه رشته های تحصیلی مورد نیاز را در خود داشته باشد تا دانشجویان در رشته تحصیلی مورد علاقه خود به تحصیل بپردازند.

نماینده کرج در خانه ملت خاطرنشان کرد: همچنین در صورت امکان باید دانشکده محیط زیست ارتقا یابد و به دانشگاه محیط زیست تبیدل شود که این مرکز، اولین مرکز آموزشی مربوطه در خاورمیانه خواهد بود.

مصوبات سازمانهای مرتبط بین المللی در این زمینه وجود دارد

وی گفت: مصوبات سازمانهای مرتبط بین المللی در این زمینه وجود دارد که این امر، ضرورت تاسیس دانشگاه محیط زیست را بیش از پیش آشکار می کند و بر این ضرورتها می افزاید.

آجرلو ادامه داد: این دانشگاه، تنها دانشگاه محیط زیست خاورمیانه است و امکان جذب دانشجویان داخلی و بین المللی به آن برای ادامه تحصیل وجود خواهد داشت که باید از این ظرفیت مطلوب بهره مند شویم.

این مسئول عنوان کر: تاسیس دانشگاه محیط زیست موجب گسترش فعالیتهای تحقیقاتی در خصوص محیط زیست می شود که این امر از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل خواهد کرد.

تشکیل شورای گسترش در زمینه دانشگاه علوم پزشکی البرز

وی افزود: همچنین باید به یاد داشته باشیم که تشکیل شورای گسترش در زمینه دانشگاه علوم پزشکی البرز بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جدید نیز جلوگیری می کند.

آجرلو عنوان کرد: به تازگی بحث حذف دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح شده ضمن اینکه تقسیم پتانسیلهای این دانشگاه بین تهران و البرز دنبال می شود.

نماینده مردم کرج بیان کرد: حدود هزار و 800 پست و نیروی انسانی در البرز در این خصوص مورد نیاز است ضمن اینکه 70 نفر باید عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز باشند.

آجرلو اظهار داشت: رئیس جمهور فردا به البرز سفرمی کند البته ایشان پیش از این نیز به کرج سفر کرده و در واقع، سفر فردا اولین سفر دکتر احمدی نژاد به استان البرز خواهد بود.

بهترین مصوبات طی این سفر برای استان البرز جذب شود

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که بهترین مصوبات طی این سفر برای استان البرز جذب شود و در این خصوص به همه اولویتها توجه کافی داشته باشیم و بر اساس آنها عمل کنیم.

آجرلو افزود: البته باید به موازات این امر از پیگیری برای تحقق و عملی شدن مصوبات دو سفر قبلی نیز غافل نشویم و دستگاه ها در این خصوص جدیت کافی داشته باشند.

وی اضافه کرد: باید همه تلاش خود را برای افزایش اثربخشی سفر فردا به کار گیریم و و همه نیازهای بحق مردم استان البرز در این سفر مطرح و پیگیری شود.