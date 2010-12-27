به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا به حال علاوه بر هنرمندان ایرانی، 40 هنرمند از کشورهای آمریکا، روسیه، لهستان، برزیل، چین، کوبا، هند، اندونزی، هلند، مولداوی، صربستان، سنگاپور، ترکیه و اوکراین آثار خود را به دبیرخانه نخستین جشنواره بینالمللی بینالمللی کاریکاتور با موضوع شهر و شهروندی در تبریز ارسال کردهاند.
وی ادامه داد: نخستین جشنواره بینالمللی کاریکاتور با موضوع شهر و شهروندی در تبریز توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در اواسط اسفند ماه سالجاری در تبریز برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را افزایش سطح فرهنگ عمومی مردم تبریز عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری چنین جشنوارههایی در شهر به صورت بینالمللی سبب شناساندن تبریز به جهانیان میشود.
رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره بینالمللی کارتون شهر و شهروند تبریز، مطرح شدن معضلات شهری به زبان بینالمللی کاریکاتور را گام موثری در راستای فعالیتهای آموزشهای شهروندی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برشمرد.
وی یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه 1389 بوده است و علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی این جشنواره مراجعه کنند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز همچنین در مورد سایر برنامههای این سازمان در سه ماهه باقی مانده از سال نیز اظهار داشت : برگزاری جشنواره کتاب سال تبریز، جایزه ادبی تبریز، جشنهای ویژه دهه مبارک فجر، انتشار شماره دوم و سوم نشریه شهر من، انتشار ویژهنامه زمستانه، انتشار ویژهنامه نوروزنامه، انتشار نرمافزار آموزشی شهر من در تیراژ وسیع، برگزاری جشنواره تخم مرغهای نوروزی، برپایی هفته بازار هنری، مسابقات کتابخوانی و تولید مستند چهرههای ماندگار را جزئی از برنامههای این سازمان در طول مدت سه ماه باقی مانده از سال است و به طور کلی تا پایان سال 89 بیش از 40 برنامه فرهنگی دیگر تقدیم شهروندان تبریزی میشود.
نجفی ادامه داد: با تصمیم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در برگزاری برنامههای دهه فجر نیز به صورت گسترده با این ستاد همکاری خواهد داشت.
آمادگی برگزاری هفتههای فرهنگی در تمام کشورها وجود دارد
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران، گفت: میتوانیم در تمام کشورهای خارجی با شایستگی و قدرت هفته فرهنگی تبریز را برگزار کنیم.
حسین نجفی اظهار داشت: میتوانیم با اتکا به ظرفیت کمنظیر هنرمندان تبریزی در تمام کشورهای خارجی نسبت به برگزاری هفتههای فرهنگی تبریز اقدام کنیم.
وی ادامه داد: برگزاری موفق هفته فرهنگی تبریز در تهران سبب شد تا ظرفیت هنرمندان تبریزی را کشف کنیم و میتوان به جرأت گفت مهمترین تجربه از برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران شناسایی تواناییها و ویژگیهای برجسته هنرمندان استان آذربایجان شرقی بود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره به استقبال 500 هزار نفری شهروندان تهرانی از برنامههای هفته فرهنگی تبریز در تهران تصریح کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در طول برگزاری یک هفتهای این برنامه در تهران بیش از 150 برنامه که هر روز شش ساعت برگزار میشد را تقدیم بازدیدکنندگان تهرانی کرد.
نجفی ضمن بیان اینکه برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران به عنوان نخستین هفته فرهنگی بود که با این وسعت و تعداد برنامه در پایتخت اجرا شد، خاطرنشان کرد: بیش از 200 نفر از هنرمندان تبریز و آذربایجان در برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز را همراهی کردند.
وی همچنین به مکان برگزاری این برنامه نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مکان پیشنهاد شده توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که فرهنگسرای خاوران نام داشت حائز چند ویژگی بود که باعث ایجاد نقاط مثبت در برگزاری این هفته در تهران میشد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد: بیش از 80 درصد جمعیت ساکن در محدوده این فرهنگسرا را آذریزبانان تشکیل میدادند و از سویی دیگر امکانات نسبتاً مناسب این فرهنگسرا نیز باعث موفقیت بیشتر برگزاری این هفته در تهران شد.
نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: ارزیابیهای انجام گرفته از سوی مردم و مسئولان حاکی از آن است که هفته فرهنگی تبریز در تهران با موفقیت انجام گرفته و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز توانست در طول یک هفته برگزاری این برنامه در تهران، 90 درصد از برنامههای خود را با موفقیت به انجام برساند.
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