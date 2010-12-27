کارشناسان شهرداری همدان پنج هزار نفر ساعت دوره‌ آموزشی گذراندند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان در جمع مدیران شهری همدان با بیان اینکه آموزش و فراگیری مهارت علمی در انجام بهتر کارها مؤثر است، افزود: از ابتدای سال جاری با برنامهریزی سازمان شهرداریهای کشور و هماهنگی شهرداری همدان کلاسهای آموزشی متعددی برپا شده است.
عسگریان با اشاره به حضور کارشناسان و مدیران شهرداری همدان در این کلاسها افزود: برگزاری این کلاسها سبب ارائه خدمات مطلوب میشود به طوری که بازخورد آن در زمان انجام کار با اندوختههای حاصل از این آموزشها مشخص میشود و در حوزههای مختلف شهرداری از آمادگی و حضور مؤثرتری برخوردار میشود.
وی با تأکید بر پویاتر نمودن آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و کارشناسان شهرداری همدان و با بیان اینکه برگزاری دورههای آموزشی در افزایش اطلاعات افراد مؤثر است، گفت: این اقدام باعث ارتقای جنبه علمی و کاری مجموعه شهرداری شده است.
شهردار همدان با بیان اینکه این دورههای آموزشی سازمانها را فعالتر کرده است و انگیزه بیشتری را در مجموعه ایجاد میکند، گفت: اگر از علم عقب باشیم پویایی در مجموعه افول میکند و بیتحرکی در انجام کارها حاکم میشود.
عسگریان با تأکید بر شرکت پرسنل در کلاسهای آموزشی برگزار شده، گفت: به میزان اعتباری که در بودجه لحاظ میشود باید در کارگاههای آموزشی حضور فعال داشت.
شهردار همدان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف توسط سازمان شهرداریهای کشور به شهرداریها ارسال شده که بین سازمانها توزیع شده است.
عسگریان با تأکید بر استفاده کارشناسان از بستههای علمی، اظهار داشت: باید از پیامدهای نشستهای علمی در پیشبرد امور استفاده کرد.
وی با تأکید بر الزام مبنی بر حضور در کلاسهای آموزشی، خاطرنشان کرد: ساعات برگزاری کلاسها باید به نحوی تنظیم شود که حداکثر افراد در این کلاسها حاضر شوند.
عسگریان با تأکید بر حضور مدیران مناطق چهار گانه شهرداری در این دورهها، اظهار داشت: ضرورت دورههای آموزشی بر هیچ کس پوشیده نیست و باید از کلاسهای آموزشی استفاده بهینه کرد.
شهردار همدان با بیان اینکه باید زمینه ارتقای سطح کارایی مجموعهها افزایش یابد، یادآور شد: اساس کار دولت در تنظیم چارت، حرکت از امور سنتی به علمی توأم با کار کارشناسی است و باید برای ارتقای علمی تلاش کرد.
عسگریان با بیان اینکه پستهای کمتر از کارشناسی در مجموعه شهرداری مطرح نیست، یادآور شد: باید به تعداد کارشناسان مجموعه افزود و با برگزاری کلاسهای آموزشی مرتبط، برای آشنایی بیشتر با مباحث علمی اقدام کرد.
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