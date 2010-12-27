ثبت 69 هزار هکتار از باغات فارس در بخش ارگانیک کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در کمیته توسعه پایدار کشاورزی و تولید محصول سالم گفت: همواره دغدغه ما این بود که شرایط صدور گواهی ارگانیک در کشور به دست کارشناسان داخلی انجام گیرد که اکنون این توانمندی ایجاد شده و از این به بعد به جای حضور کارشناسان خارجی جهت بازدید مزارع ارگانیک شاهد انجام این امر مهم توسط کارشناسان خودمان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند با سرعت بیشتر دنبال شده و باغات انگور، انجیر، انار، گل محمدی، بادام، گردو و سایر محصولات را نیز به ثبت رسانده و در فاز بعد وارد تولید محصولات زراعی به صورت ارگانیک شویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: برنامه تولید محصول سالم استان نیز که در سال 89 برای اولین بار در کشور موفق به اخذ گواهی شد تداوم خواهد داشت و تلاش خود را به منظور توسعه آن به کار خواهیم گرفت.

وی در ادامه سخنان خود تولید گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک، کاهش بار میکروبی شیر، کنترل افلاتوکسین در شیر و همچنین استاندارد کردن خوراک دام و طیور را از دیگر موفقیتهای به دست آمده در عرصه نظام کیفیت تولید محصولات کشاورزی بر شمرد.