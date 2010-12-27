نماهنگ شهادت در قالب یک مجموعه عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نماهنگ هایی با موضوع دفاع مقدس به همت دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری مرکز ری در قالب یک بسته عرضه خواهد شد.

نماهنگ های این مجموعه از مصاحبه با بازماندگان شهدا تهیه و تولید شده است که برخی از این نماهنگ ها به صورت دانلود رایگان در سایت این مرکزwww.hhrey.ir قابل دسترسی است.

نماهنگ "مادر شهید" ، " شهری در آسمان" و... از جمله نماهنگ های این مجموعه است ،تصویر برداری این مجموعه را امیر مهریزدان و گزینش تصاویر و تدوین آن را محمد افشاری بر عهده دارد.

تولید نرم افزار، کتاب،مستند در موضوعات شهادت و پایداری ویژه دانش آموزان از جمله فعالیت های دفتر ادبیات و پاداری حوزه هنری مرکز ری می باشد .

