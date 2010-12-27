50 درصد ظرفیت خالی حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد پر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مسعود مصدقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ناوگان حمل و نقل این استان جوانترین ناوگان حمل و نقل در کشور است و کمبودی در این زمینه در استان وجود ندارد.

وی بیان کرد: طی سالهای اخیر حدود 200 میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت توسعه ناوگان حمل و نقل اختصاص یافت که حدود 300 نفر اشتغالزایی به همراه داشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: 25 شرکت فعال مسافربری، 16 شرکت فعال باربری، یک هزار و 380 دستگاه وسیله نقلیه شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری و نیز یک هزار و 276 دستگاه وسیله نقلیه باری شامل انواع کشنده، کامیون و کامیونت در بخش حمل و نقل استان خدمات رسانی می کنند.

مصدقی اظهار داشت: 95 درصد حمل و نقل و جابجایی مسافر و بار در این استان مربوط به محورهای ارتباطی زمینی است و بقیه جابجایی ها از طریق خطوط هوایی صورت می گیرد.

وی بیان داشت: در تعطیلات نوروزی امسال یک میلیون و 850 هزار گردشگر در مناطق مختلف استان از طریق ناوگان عمومی جابجا شدند.

مصدقی عنوان کرد: پیش بینی می شود در تعطیلات نوروزی آینده حجم جابجایی مسافر و گردشگر به این استان به بیش از پنج میلیون نفر برسد.

وی همچنین اثراث مثبت زیست محیطی، افزایش سرمایه گذاری و توزیع عادلانه همه منابع را از فواید طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و یادآور شد: بیشترین یارانه های پرداختی دولت مربوط به سوخت و انرژی است که اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در سال است.