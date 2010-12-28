تولید آثار هنری با محوریت قرآن در جامعه توسعه یابد

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت قرآن و دین در جامعه یک ضرورت است، افزود: برای دستیابی به این مهم، موسسات قرآنی می‌ توانند به عنوان بازویی قوی با توان بیشتری در این عرصه فعالیت و تلاش کنند.

وی همچنین اظهارداشت: قرآن با سرشت و فطرت انسان عجین شده و هر حرکتی که رشته های این انس و الفت را قوی ترکند، مفید و ارزشمند است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: زمینه سازی بسترهای گسترده برای تولید آثار فرهنگی و هنری بیشتر با محوریت قرآن و حمایت بیش از پیش از هنرمندان و فرهیختگان دراین عرصه می تواند سازنده باشد.

وی در ادامه برنامه ریزی صحیح، راه اندازی مراکز آموزشی، قرآنی و بهره برداری از قابلیتهای جوانان در ترویج این فرهنگ بسیار تاثیرگذار ذکر کرد.

یاری با اعلام اینکه دامنه فعالیت حوزه فرهنگ و هنر با محوریت قرآن گسترده است، گفت: لازمه بهره مندی از قابلیتها دراین حوزه جهت دهی هنرمند به سوی ایجاد دغدغه تجلی فرهنگ قرآنی و نهادینه کردن آن در جامعه است.

وی همچنین ترویج فرهنگ قرآنی را دراستان نیازمند آموزش عنوان کرد و یادآورشد: تربیت مدرسان و متخصصان قرآنی در این حوزه همت تمامی مسئولان را می طلبد تا آموزه های قرآن به شکل صحیح و درست رواج یابد.