همبستگی اعتقادی کشورهای اسلامی لازمه مقابله با افراط گرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار "شریف حسن شیخ آدم" با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت و تثبیت امنیت و صلح در سومالی حمایت می کند ، اظهار داشت : اقدامات ضد انسانی جریان افراط گرای تحت حمایت و پوشش سیاسی قدرت های مستکبر و فاسد جهانی صورت می گیرد تحرکات جریانات افراطی منحصر به سومالی نیست بلکه در نقاط مختلف جهان از جمله در افغانستان و پاکستان نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به واسطه ایستادگی ملت ها تمام جریانات افراطی و اربابان آن در حال افول و اضمحلال است ،گفت: باید با دقت ،‌حکمت و برنامه ریزی با اینگونه جریانات که تحت حمایت کامل سلطه گران هستند مواجه شد.

احمدی نژاد در ادامه لزوم افزایش همکاری های نزدیک مجالس دو کشور را در توسعه روابط دو کشور مورد تاکید قرار داد و گفت : دولت ایران از همکاری و ارتباط نزدیک مجالس دو کشور حمایت پشتیبانی می کند و آنرا در تقویت همکاری های دو ملت موثر می داند.

شریف حسن شیخ آدم رئیس مجلس سومالی نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از اوضاع داخلی کشورش و نیز ملاقات هایی دو جانبه خود در ایران گفت : سومالی از پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند و آن را پشتوانه ای برای خود و جهان اسلام می داند .

وی وضعیت ناامنی در سومالی را حاصل دخالت های بیگانگان دانست و گفت: بیگانگان همواره به دنبال تضعیف مسلمانان و اسلام بوده اند و با توجه به اینکه سومالی کشوری کاملا اسلامی است و صد در صد جمعیت آن مسلمان است، دشمنان با ایجاد ناامنی ناراحتی خود را از اسلام نشان می دهند.