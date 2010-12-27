صادرات چمدانی از آستارا 77 درصد افزایش یافت

سعید حاج فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 33 هزار تن کالای چمدانی در 9 ماه گذشته از آستارا به خارج از کشور صادر شده است، افزود: این مقدار کالا شامل مواد غذایی، پوشاک، فرآورده های کشاورزی و مصنوعات پلاستیکی است که به جمهوری آذربایجان صادر شده است.

وی اظهارداشت: با این مقدار صادرات حدود 29 میلیون دلار ارز عاید کشورشده که 77 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

مدیرکل گمرک آستارا ادامه داد: طی 9 ماه منتهی به آذر پارسال 13 هزار و 376 تن کالای همراه مسافر به ارزش حدود 22 میلیون و 18 هزار دلار از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شده بود.

وی در ادامه به برخی از فعالیتهای صورت گرفته در گمرک آستارا اشاره کرد و افزود: ارتقا گمرک آستارا به اداره کل گمرک آستارا، اجرای طرح آسیکودا (نگار)، اتوماسیون اداری و دبیرخانه سیستمی، افزایش میزان صادرات، واردات، ترانزیت و درآمد، تفویض اختیارات تخلیه و بارگیری، انبارداری، استاندارد و آزمایشگاهها به دیگر سازمانها، نصب تجهیزات x-ray به ‌منظورکنترل نامحسوس برای جلوگیری از قاچاق کالا و تسریع و دقت بیشتر در بازرسی کالا در درب خروج از عمده ترین فعالیتها در این گمرک است.

فیروزآبادی همچنین بهسازی محوطه تخلیه و بارگیری گمرک آستارا، بهسازی منازل سازمانی، ارائه خدمات مطلوب برای صادرات چمدانی از گمرک آستارا به عنوان گمرک اول کشور با اختصاص بیش از 45 درصد از کل صادرات چمدانی کشور را از دیگر فعالیتها و مزیتها این گمرک عنوان کرد.

در حال حاضر اداره کل گمرک آستارا به عنوان بزرگترین گمرک زمینی شمال کشور علاوه بر ارائه خدمات مختلف گمرکی، در زمینه امور مسافری نیز فعالیت می ‌کند، بیشترین حجم صادرات استان نیز از این گمرک به آذربایجان، روسیه و دیگرکشورها صادر می‌ شود.