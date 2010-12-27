دستور رئیس جمهور برای حمایت از صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شملان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مقطع حساس کنونی، کشور نیاز به نیروهای عملیاتی و خوش فکر دارد تا راه را برای توسعه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی بگشایند و با سیاستهای دولت همسو شوند.

رئیس ستاد تجار و تولیدکنندگان حامی رئیس جمهور افزود: در شرایط فعلی که کشور گام در اجرای جراحی اقتصادی گذاشته، دوری از مقوله انحصارگرایی و پیوستن به اقتصادی سالم و مردم گرا ضروری به نظر می رسد، البته تاکنون نیز علیرغم تحریم، توفیقهای خوبی در این زمینه حاصل شده و هم اکنون هیچگونه سدی برای پیشبرد اقتصاد کشور، نتوانسته بخش خصوصی دلسرد و متوقف سازد.

وی تصریح کرد: برای پیشرفت و عملی کردن طرح اقتصادی رئیس جمهور، باید موانع از پیش روی صادرات غیرنفتی برداشته شود تا اقتصاد کشور به معنای واقعی از نفت منفک و در مسیر صحیح قرار گیرد.

شملان تاکید کرد: برای رسیدن به این اهداف ملی نیاز به وحدت رویه و انسجام از سوی بخش خصوصی با دولت است تا هرکس به سهم خود، در راه اعتلای اقتصاد کشور گام بردارد و از ترفندهای واهی و سیاسی سازی حرکتهای اقتصاد مردمی دوری کند تا چنین افکار بی تدبیری از سوی دشمنان، به تلاش های بی وقفه و تأثیرگذار اقتصادی گزندی نرساند.

وی از رئیس جمهور درخواست کرد تا با تدبیر، موانع پیشرفت کشور و پیش روی صادرات غیرنفتی را شناسایی و آنها را به فرصتی مثبت تبدیل کند که هدف اصلی آن، تثبیت و پیشرفت اقتصاد کشور در تمام بازارهای جهانی و تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در مورد صادرات غیرنفتی است.