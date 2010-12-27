لزوم تجهیز و افزایش توان نظامی کشور / تضعیف ایمان شیوه جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین همایش فرماندهان مهندسی و مدیران پروژه‌های عمرانی نیروی دریایی ارتش با حضور فرمانده این نیرو به میزبانی منطقه دوم دریایی ولایت برگزار شد.

در این همایش دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش طی سخنانی با تأکید بر تغییر نوع دفاع و مهندسی پدافند غیرعامل با توجه به تغییر شیوه جنگ دشمن، اظهار داشت:همه یگان‌های دریایی، بویژه یگان مهندسی که اساس حضور قدرتمند نیروهای نظامی بوده و فعالیتها و تدارکاتش جهت استقرار نیروها در یک منطقه ضروریست، بایستی با همکاری، هماهنگی و برنامه ریزی مدون در راستای دستیابی به اهداف گام بردارند.

وی با اشاره به بیانات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اهمیت سواحل جنوبی کشور و دریای جنوب خاطر نشان کرد: ساخت، تعمیر و بازسازی سازه‌ها در سواحل جنوبی در جهت تجهیز و افزایش توان نظامی کشور بسیار مهم بوده و رعایت اصول ایمنی در ساخت و نگهداری اماکن همراه با آموزش و اعزام کارکنان به دوره های مختلف ضروری است.

دریادارسیاری در ادامه با تأکید بر آگاهی و ایمان قوی و روحیه عاشورایی مردم، شیوه جنگ نرم دشمن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضعیف ایمان دانست و افزود: به همین جهت وظیفه ما در پدافند غیرعامل باید بر اساس کاهش قدرت دشمن در جنگ نرم باشد و بنابراین مردم و بخصوص کارکنان نظامی می بایست فرهنگ دینی و دین باوری را در فرزندانشان افزایش دهند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: برای دستیابی به این فرهنگ دینی باید ایام زرین هشت سال دفاع مقدس را ورق بزنیم تا راز موفقیت رزمندگان در جنگ تحمیلی بر ما آشکار شود که چگونه شهیدان سرافراز از جان و مال خود گذشتند.