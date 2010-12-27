نگاه دولت دهم رسیدن البرز به 30 استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در نشستی خبری به مناسبت اولین سفر هیئت دولت به استان البرز اظهار داشت: نگاه شخص رئیس جمهور به این استان نگاهی همه جانبه است به طوری که معتقد است البرز نباید در حد حرف استان باشد بلکه باید در همه زمینه ها در حد یک استان با قدمت چندین ساله ظاهر شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس این نگاه استان البرز طی سه سال آینده شاهد تحولات اساسی در همه زمینه ها خواهد بود، افزود: بر اساس سیاستهای کلی دولت با استفاده از بودجه های در اختیار، کسر از سایر سر فصل ها تامین اعتبارات لازم صورت گیرد تا البرز در همه سطوح به سایر استانها برسد.

نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بر این اساس سعی شد تا در اولین سفر استانی هیئت دولت به البرز تمامی طرحها به صورت زیر ساختی در زمینه های مطالعاتی و پژوهشی ، خدماتی، فرهنگی، عمرانی، بهداشت و درمان، آب، راه و... دیده شود تا بتوان آینده روشنی را برای این استان ترسیم کرد.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته برای تهیه و تدوین طرح های پیشنهادی استان گفت: طرح های ارائه شده که پس از پیگیری های فراوان و بررسی ابعاد مختلف آنها به تائید کارگروه های تخصصی دولت رسیده است، برای این استان تازه تاسیس بسیار کارگشا خواهد بود.

این مسئول با اشاره به اینکه مدیران استان نباید به این مصوبات اکتفا کنند، یادآور شد: استان تازه تاسیس البرز نیازمند خدمت رسانی همه جانبه در تمامی حوزه هاست بنابراین باید با کار و همت مضاعف کام مردم استان را شیرین کرد.