به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امیری افزود: دانشگاه آزاد اسلامی همگام با دولت در جهت اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها تلاش خواهد کرد.

وی افزود: با اجرای موفقیت آمیز این طرح علاوه براینکه توزیع درآمد در جامعه عادلانه می شود، کمک های دولتی نیز به طور مناسب به دست مردم خواهد رسید.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رمز موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، کنترل هزینه ها، حداکثر صرفه جویی و ارتقای بهره وری است.

وی با بیان اینکه دانشگاه هر تهدیدی را به فرصت تبدیل می کند، افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تدابیری که مدیران و روسای واحدهای دانشگاهی اتخاذ می کنند نه تنها قدرت مالی دانشگاه کاهش نمی یابد بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

امیری اضافه کرد: مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شایسته است همچون گذشته با تلاش مضاعف خود در خصـوص اجـرای دقیق بخشنامه ها و ضوابط دانشگاه، افـزایش بهره وری، استفاده از اتوماسیون اداری و تکنولوژیهای نوین جهت کاهش نیروی انسانی، اجتناب از انجام مأموریتهای غیر ضروری و انجام امور از طریق الکترونیـکی و نهادینـه سازی Paper less، استفاده صحیـح ازملـزومات اداری و جلوگیـری از اسـراف، مصـرف صحیح انرژی، کاهش قیمت تمام شده داراییهای در حال ایجاد، به کارگیری مصالح و ابزار کیفی و مبتنی بر صرفه و صلاح دانشگاه و کاهش هزینه ها در جهت تداوم افتخارآفرینیها اهتمام کنند.

وی گفت: تلاش دانشگاه آزاد اسلامی در جهت توسعه و افزایش کیفیت بخش های متعدد بیمارستانی و ارائه خدمات درمانی به کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه است که در همین راستا با تشکیل شورای سیاستگذاری بیمارستان ها، ارائه تسهیلات به صورت فراگیر در سطح کشور به اجرا گذاشته می شود.