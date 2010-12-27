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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

معاون دانشگاه آزاد خبر داد:

برنامه‌های دانشگاه ‌آزاد برای هدفمندی‌یارانه‌ها/ شهریه‌ها افزایش نمی‌یابد

برنامه‌های دانشگاه ‌آزاد برای هدفمندی‌یارانه‌ها/ شهریه‌ها افزایش نمی‌یابد

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح برنامه های دانشگاه آزاد در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها باعث افزایش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امیری افزود: دانشگاه آزاد اسلامی همگام با دولت در جهت اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها تلاش خواهد کرد.

وی افزود: با اجرای موفقیت آمیز این طرح علاوه براینکه توزیع درآمد در جامعه عادلانه می شود، کمک های دولتی نیز به طور مناسب به دست مردم خواهد رسید.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رمز موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، کنترل هزینه ها، حداکثر صرفه جویی و ارتقای بهره وری است. 

وی با بیان اینکه دانشگاه هر تهدیدی را به فرصت تبدیل می کند، افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تدابیری که مدیران و روسای واحدهای دانشگاهی اتخاذ می کنند نه تنها قدرت مالی دانشگاه کاهش نمی یابد بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

امیری اضافه کرد: مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شایسته است همچون گذشته با تلاش مضاعف خود در خصـوص اجـرای دقیق بخشنامه ها و ضوابط دانشگاه، افـزایش بهره وری، استفاده از اتوماسیون اداری و تکنولوژیهای نوین جهت کاهش نیروی انسانی، اجتناب از انجام مأموریتهای غیر ضروری و انجام امور از طریق الکترونیـکی و نهادینـه سازی Paper less، استفاده صحیـح ازملـزومات اداری و جلوگیـری از اسـراف، مصـرف صحیح انرژی، کاهش قیمت تمام شده داراییهای در حال ایجاد، به کارگیری مصالح و ابزار کیفی و مبتنی بر صرفه و صلاح دانشگاه و کاهش هزینه ها در جهت تداوم افتخارآفرینیها اهتمام کنند.

وی گفت: تلاش دانشگاه آزاد اسلامی در جهت توسعه و افزایش کیفیت بخش های متعدد بیمارستانی و ارائه خدمات درمانی به کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه است که در همین راستا با تشکیل شورای سیاستگذاری بیمارستان ها، ارائه تسهیلات به صورت فراگیر در سطح کشور به اجرا گذاشته می شود.
کد مطلب 1218806

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