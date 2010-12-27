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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

شاهزاده اردن:

مسیر حرکت مان با ورزش ایران یکی است/ سعیدلو رئیس زیرکی است

مسیر حرکت مان با ورزش ایران یکی است/ سعیدلو رئیس زیرکی است

شاهزاده اردن و رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا با تمجید از ویژگی های علی سعیدلو گفت: از اول با او بودیم و تا آخر هم در یک مسیر و در یک راستا با او حرکت خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بن حسین که در راس هیئتی بلندپایه از کشورهای کویت، عربستان و بحرین به ایران سفر کرده است، ظهر امروز دوشنبه و پس از نشست با رئیس سازمان تربیت بدنی و معاونان وی ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران بر حمایت از رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرد.

شاهزاده اردن گفت: از حمایت و همکاری که از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران دیدم تشکر می کنم. او هوشیار و با زکاوت است.

رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا با بیان اینکه باید با همکاریهای متقابل ورزش منطقه را توسعه دهیم، خاطرنشان کرد: ما کشورهای مسلمان نقش زیادی در این زمینه داریم سفرمان به ایران هم در این زمینه انجام شده است باید اعلام کنم که از همان اول که سعیدلو به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی ایران انتخاب شد با او و همراه او بودیم و تا آخر هم این گونه حرکتمان را ادامه می دهیم.

علی بن حسین تاکید کرد که در یک مسیر و در یک راستا حرکت به موازات رئیس سازمان تربیت بدنی ایران ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1218807

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