به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران رقم سرمایه‌گذاری خارجی طی سال جاری در بورس کشور را 250 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سال گذشته این رقم 120 میلیارد تومان - 120 میلیون دلار - بود که امسال حجم فعالیت سرمایه گذاران خارجی در بورس 80 درصد افزایش یافته است که بخشی از آنها به صورت شخصی و بخشی نیز از طریق صندوقها وارد بازار سرمایه شده اند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: یک صندوق جدید توسط یکی از موسسات تامین سرمایه با سرمایه ای معادل 500 میلیون یورو در حال پذیره نویسی است که اگر این منابع جمع آوری شود در جذب سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه رشدی را شاهد خواهیم بود، در عین حال حدود 35 نفر سرمایه گذار خارجی در بورس کشور فعالانه عمل می کنند.

وی طرح هدفمندی یارانه ها را طرح مهمی در اقتصاد کشور برشمرد و گفت: طی چند سال گذشته دو طرح مهم اقتصادی یعنی اجرای اصل 44 و هدفمندی یارانه ها در کشور اجرایی شده است.

قالیباف اصل تصریح کرد: شرکت بورس در زمینه هدفمندی یارانه ها گزارشی را تدوین و آن را به سازمان بورس ارسال کرد، جلساتی در این زمینه در وزارت اقتصاد و مجلس تشکیل شده است، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز نظرخواهی کرده بودیم.

وی با بیان اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها در بورس دو اثر مهم خواهد داشت، عنوان کرد: هرچقدر اقتصاد شفاف باشد، به نفع بازار سرمایه است، زیرا تخصیص سرمایه، هدایت و مدیریت بهتر می شود، در اقتصاد شفاف مدیریت توان خود را نشان می دهد و ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان شرکت در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را به نفع بازار سرمایه کشور دانست و گفت: اگر بازار سرمایه از عدم شفافیت رنج ببرد، ناشی از عدم شفافیت بازار سرمایه نیست بلکه ناشی از عدم شفافیت سایر حوزه ها است. بورس بر اساس استانداردها عمل می کند و اگر بخواهیم شفافیت را در بازار سرمایه افزایش دهیم باید سایر حوزه ها را شفاف کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر روی عملکرد شرکتها اثر می گذارد، عنوان کرد: تاثیر این طرح بر روی صنایع بر روی شاخص اثر خواهد گذاشت.

قالیباف اصل خاطرنشان کرد: بازار سرمایه پس از انعکاس اطلاعات شرکتها عکس العمل نشان خواهد داد، این طرح به شفافیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

وی از ارائه نظر در مورد تاثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر روی قیمتها خودداری کرد و افزود: حجم معاملات را نمی توان به طرح هدفمندی ارتباط داد، نیمه اول سال جاری از نظر حجم معاملات و بازده بهتر از نیمه دوم عملکرد داشته ایم که دلیل عمده آن برگزاری مجامع در نیمه اول سال است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: قبلا شرکتهای بورسی یکسری اطلاعات مبنی بر اینکه چه میزان از حاملهای انرژی استفاده می کنند را ارائه کرده اند تا تاثیر طرح بر قیمت تمام شده مشخص شود که سرمایه گذاران بتوانند اثر طرح را بر روی شرکتها ارزیابی کنند.

وی به شرکتهای بورسی توصیه کرد که اثرات طرح هدفمندی یارانه ها را در بودجه های خود مد نظر قرار دهند و در عین حال حجم معاملات بازار سرمایه کشور در آذر ماه را 700 میلیارد تومان و در آبان ماه 660 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس این آمارها، نمی توان حجم معاملات را با هدفمندی یارانه ها مرتبط کرد.

قالیباف اصل با بیان اینکه برای ورود شرکتهای سهام عدالت به بورس درخواستهایی را دریافت کرده ایم، گفت: اما در مورد چگونگی پذیرش این سهام جلساتی را برگزار خواهیم کرد.

وی درباره تاثیر گذاری اظهارنظرها نسبت به معامله مخابرات بر روی شاخص و وضعیت بورس گفت: بحث شفافیت یکی از ابزارهای بورس است، تا زمانیکه یک موضوع یا ادعایی قطی نشده است نباید اعلام عمومی شود زیرا بر روی بورس اثر می گذارد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس دستورالعملها، آئین نامه ها و مقررات عمل می کنیم و اگر بر اساس آنها اقدامی صورت نگیرد، معامله ای قطعی نمی شود، اظهارداشت: با توجه به اینکه درخواست واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، رقابت خریداران، انجام تعهدات و غیره به درستی صورت گرفت، بنابراین از نظر بورس معامله ایران مخابرات قطعی است.

وی درباره عرضه سهام پست بانک نیز عنوان کرد: سهام پست بانک در تابلوی فرعی بازار اول پذیرش شد و قرار است که 15 درصد از سهام این شرکت طی 6 ماه عرضه شود که تاکنون 8 درصد آن عرضه شده است، این در حالی است که ما شرکتها را بر اساس دستورالعمل پذیرش طبقه بندی می کنیم. در مورد تغییرات مدیریت نیز باید به صورت رسمی به ما اعلام شود. قالیباف اصل خاطرنشان کرد: در معاملات جدید روش عرضه های اولیه تغییر کرده است.