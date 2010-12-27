عارف ربطی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این سه کشتی‌گیر با هماهنگی کامل با فدراسیونهای کشتی ایران و آذربایجان و فدراسیون جهانی در رقابتهای کشتی آذربایجان که روزهای جمعه تا یکشنبه برگزار شد، شرکت کردند و این موضوع مشکل قانونی ندارد.

وی در مورد اینکه گفته می شود این سه کشتی گیر مانند سامان طهماسبی تغییر ملیت می دهند اظهار داشت: این امر به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. طبق قوانین جدید فیلا کشتی گیران برای تغییر ملیت علاوه بر دریافت رضایتنامه از کشور میزبان حق ندارند دوسال در رقابتهای بین المللی شرکت کنند.

ربطی در پایان با اشاره به اینکه حضور این کشتی گیران در آذربایجان مانند شرکت کشتی گیران خارجی در لیگ ایران امری عادی است خاطرنشان کرد: ما برای تغییر ملیت این کشتی گیران مجوزی صادر نکرده ایم.

محمدرضا آذرشکیب، قاسم رضایی و بشیرباباجانزاده کشتی گیران کشورمان که روزهای جمعه تا یکشنبه در رقابتهای قهرمانی آذربایجان شرکت کرده بودند به ترتیب صاحب مدال طلا، طلا و نقره شده و جایزه 4 هزار دلاری هم دریافت کردند. سامان طهماسبی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم کشورمان سال گذشته با طی مراحل قانونی فیلا به عضو تیم کشتی آذربایجان شد.