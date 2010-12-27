اجرای ویژه نمایش "نور" برای اهالی رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "نور" ویژه کودک و نوجوانان با بازی پرستو گلستانی و سعید ابک از 28 آذر در تالار هنرروی صحنه رفته است. این نمایش بدون کلام که بر اساس جلوه های نوری و رنگ شکل گرفته، تجربه‌ای خاص در زمینه نمایش کودک و نوجوان است.

این نمایش روایتگردرگیری انسانهایی است که بدون توجه به نوری که بر زندگی آنها تابیده با هم در ستیز هستند. دو کودک درسدد کشف نوربرمی‌آیند تا با آن صلح و دوستی را به زندگی بازگردانند.

نویسنده و کارگردان این نمایش جعفر مهیاری است و اصغر صابری، محمد لقمانیان، محمد رحمانی، فاطمه پورهاشمی، مهدی رضا آزادان، متین گودرزی، تارا حیدری، ساناز عبدالرزاق، نیما بابازاده و آناهیتا صفی خانی دیگربازیگران این نمایش هستند.

عوامل این نمایش عبارتند از:جعفر مهیاری طراح صحنه و لباس، فرشید اعرابی آهنگساز، رضا میکائیل‌زاده، مدیر برنامه گروه، نیما بابازاده، آیدا مرادیان و آرش مسعودی دستیاران کارگردان و مونا گودرزی طراح پوستر و بروشور.

این نمایش سه شنبه 7 دی از ساعت 17:30 در تالار هنر میزبان اهالی رسانه است.