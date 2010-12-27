گزارش مهر از دروغ غربیها در آستانه کریسمس

روز گذشته روزنامه گاردین در مطلبی ادعا کرد که انجام عملیتهای ضد تروریستی در افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا موجب کاهش حضور طالبان در این کشور شده و حتی تعداد زیادی از رهبران طالبان به دلیل شدت حملات از افغانستان خارج شده اند.

از ابتدای آغاز جنگ با طالبان در افغانستان، همواره در فصل زمستان و به دلیل سرد شدن هوا تحرکات طالبان کم می شد اما این به معنای کاهش حضور آنها در افغانستان نیست. قریشی، خبرنگار افغان

در همین رابطه امروز دوشنبه نیز روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی همین ادعا را تکرار و مدعی کاهش حضور طالبان در افغانستان شد.

اما در تماس با خبرنگاران افغانی عنوان شد که کاهش اقدامات و حضور طالبان در افغانستان دروغی است که در آستانه کریسمس از سوی نیروهای ائتلاف بیان می شود.

در همین رابطه "محمد اسحاق قریشی" خبرنگار آزاد ساکن هرات به مهر گفت: حضور مستقیم و درگیری با طالبان ازگدشته ها بوده والان هم هست.

اسحاقی در ادامه افزود : البته از ابتدای آغاز جنگ با طالبان در افغانستان، همواره در فصل زمستان و به دلیل سرد شدن هوا تحرکات طالبان کم می شد اما این به معنای کاهش حضور آنها در افغانستان نبود. تحرکات طالبان یک امرع عادی است که در زمستان کمتر شده، ولی این به آن معنا نیست که طالبان نابود شده است.

این خبرنگار افغان در ادامه گفت: الان در تمام ولایات افغاستان حضور طالبان به چشم می خورد که تمام مردم شاهد آن هستند. سخن من این است که این ادعای ناتو نادرست هست.

از سوی دیگر امروز دوشنبه سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرد که این گزارش بر اساس تصاویر ماهواره ای آماده شده اند.

سازمان ملل متحد در این گزارش عنوان می کند: تصاویر و اسناد قابل اطمینان حکایت از آن دارند که امنیت در افغانستان به هیچ وجه بهبود نیافته است.

با کاهش اقدامات طالبان در فصل سرد سال نمی توان گفت از شدت خشونت ها کاسته شده زیرا هنوز هم ناامنی در افغانستان وجود دارد و دامنه آن گسترده تر شده است. با حضور این همه قوای خارجی خوشایند نیست که بعد از 9 سال بگویند که طالبان کمتر شده است واین یک ادعا بیش نیست. خلیل احمد، خبرنگار افغان

"عبدالله سادات" یکی دیگر از روزنامه نگارن افغانی در این ارتباط به مهر گفت: به هیچ وجه ناتو در افغانستان موفق نبوده و هنوز هم قوای خارجی نیاز به تامین امنیت خود توسط قوای افغان دارند.

سادات در ادامه گفت: آنها بدون نیروهای نظامی و تانکهای زرهی حتی در داخل شهرها نیز نمی توانند تردد کنند. پس حضور آنان هرچند برای سرکوب مخالفین موثر است ولی در تامین امنیت کلی چندان تاثیر نداشته است.

این خبرنگار افغان در ادامه افزود: در عین حال اکثر حملات انفجاری کار طالبان نیست و می توان گفت که دیگر گروه ها نیز هستند که با استفاده از نام طالب دست به کشتار مردم بی دفاع می زنند و یا کاروان ها را آماج حمله قرار می دهند. در افغانستان به غیر از طالب دیگر گروه ها نیز هستند که مهمترین آن ناراضیان دولت است.

دکتر "خلیل احمد" از پزشکان حاضر در کابل گفت: دقیقا دو مشکل عمده دامنگیر دولت افغانستان است یکی طالبان و دیگری ناراضیانی که بنابر دلایلی از دولت کناره گیری کرده و در صفوف جداگانه ای علیه دولت فعالیت دارند.

خلیل احمد افزود: با کاهش اقدامات طالبان در فصل سرد سال نمی توان گفت از شدت خشونت ها کاسته شده زیرا هنوز هم ناامنی در افغانستان وجود دارد و دامنه آن گسترده تر شده است. با حضور این همه قوای خارجی خوشایند نیست که بعد از 9 سال بگویند که طالبان کمتر شده است واین یک ادعا بیش نیست.

طالبان پس از خروج شوروی سابق از افغانستان دست به تشکیل حکومت مستقل زدند و مدتی بر افغانستان حاکم شدند. اما به دلیل پایه گذاری تفکرات افراطی زود منفور شدند و در پی لشگرکشی آمریکا به افغانستان در سال 2001 طالبان سقوط کرد. اما با این وجود همچنان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با نیروهای این گروه شبه نظامی درگیر هستند و به رغم صرفه هزینه های چند میلیارد دلاری و تلفات فراون همچنان طالبان در افغانستان قربانی می گیرد.