به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، زمان ارائه آمارها می رسد و دنیای انفورماتیک نیز از این قاعده مثتثنی نیست.

آمارهای مربوط به تلفنهای همراه هوشمند، پخش کننده های کتابهای الکترونیک، لوح- رایانه ها و برنامه های جانبی موبایل از جمله فناوریهایی هستند که درپایان سال 2010 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این میان مجله "نیوزوویک" این فناوریها را از چشم انداز دیگری مورد بررسی قرار داده و به بررسی محصولاتی پرداخته است که در سال گذشته عرضه شدند اما نتوانستند به توفیقی دست یابند.

تلفن همراه "کین" مایکروسافت

پروژه "کین" تلفن همراه هوشمند مایکروسافت که ویژه جوانان و دسترسی سریع به شبکه های اجتماعی توسعه یافته بود نتوانست موفق شود. به طوریکه پس از تلاشهای مختلف برای بهبود این تلفن همراه، مایکروسافت فروش این محصول را متوقف کرد و ترجیح داد بر روی "ویندوز فن 7" متمرکز شود.

نکسوس- 1 گوگل

بازارتلفنهای همراه همچنین نتوانست میزبان خوبی برای تلفن همراه "نکسوس 1" محصول گوگل باشد. این تلفن همراه هوشمند که در ابتدا به عنوان "قاتل آی- فن" معرفی شده بود در حقیقت قربانی سیاستگذاریهای غلط فروش شد.

به طوریکه گوگل تصمیم گرفت بدون فروش این محصول از طریق ارائه دهندگان و اپراتورهای موبایل مستقیما آن را از طریق سایت گوگل به فروش برساند. همین مسئله موجب شد که این تلفن همراه برپایه سیستم عامل "آندروئید" با توفیق روبه رو نشود و گوگل عرضه آن را متوقف کند.

لوح- رایانه JooJoo

شرکت اپل در ابتدای سال گذشته لوح- رایانه خود را با عنوان "آی- پد" معرفی کرد. پس از آن، بسیاری از شرکتهای فناوری شروع به معرفی رقبایی برای "آی- پد" کردند اما بسیاری از این محصولات مردود شدند و نتوانستند در رقابت با "آی- پد" موفقیتی به دست آورند.

برخی از این محصولات شاید در آینده برای ورود به بازار تلاشهای دوباره ای را آغاز کنند اما برخی دیگر از جمله JooJoo کاملا از رده خارج شدند. این لوح- رایانه محصول Fusion Garage که در یک دوره مشخص مورد توجه رسانه ها قرار بود پس از مدتی بی هیچ موفقیتی از دور خارج شد.

لوح- رایانه Courier مایکروسافت

لوح- رایانه Courier مایکروسافت نیز به بایگانی تاریخ سپرده شد. این لوح رایانه که ترکیبی از دو نمایشگر بود از این توانایی برخوردار بود که نه تنها به عنوان یک رایانه همراه بلکه به عنوان یک پخش کننده کتابهای الکترونیک نیز کاربرد داشته باشد.

پخش کننده کتاب الکترونیک Skiff

به گزارش مهر، همچنین Skiff، یک پخش کننده بزرگ، باریک و انعطاف پذیر ویژه کتابهای الکترونیک که حتی می خواست به عنوان روزنامه الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد نیز نتوانست با اقبالی روبه رو شود و سرانجام مردود شد.

پخش کننده کتاب الکترونیک Cool-er

بی شک بازاری که زیر سلطه غولهای آمازون، اپل و "بارنرز- و- نوبل" قرار دارد نمی تواند میزبان خوبی برای پخش کننده کتاب الکترونیک Cool-er محصول شرکت انگلیسی Interead باشد. این محصول ظاهری شبیه به پخش کننده "کیندل" محصول آمازون دارد که از همان فناوری جوهر الکترونیک بهره می گیرد اما با این تفاوت که صفحه ای رنگی دارد. اما حتی این گزینه بسیار مهم نیز برای رقابت با غول آمریکایی "آمازون" کافی نبود و این محصول نیز از رده خارج شد.

آی- فن 4 سفید

به گزارش مهر، حتی اپل که سال 2010 را با عرضه دو محصول مهم "آی- پد" و "آی- فن 4" به خوشی می گذراند وقتی قرار شد "آی- فن 4 سفید" را عرضه کند از این تصمیم منصرف شد و توسعه این محصول نیز حداقل در سال 2010 متوقف شد.

ابزار Wave گوگل

در پایان این طبقه بندی، ابزار Wave محصول گوگل است که می توانست همکاری آنلاین میان همکاران و یا دانشجویان را به صورت همزمان برقرار کند. اما توسعه این محصول به دلیل استقبال کم کاربران متوقف شد.