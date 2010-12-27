به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام گواهی در جمع پرسنل رسمی و وظیفه سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله نهم دی گفت: انسان گاهی در شکرگزاری از نعمت‌های الهی که به او ارزانی می‌شود غفلت می‌کند گاهی ممکن است مبلغی ناچیز به او برسد خدا را چند مرتبه شکر می‌گوید ولی از یک خطر جانی مثل عمل جراحی که نجات پیدا می‌کند از شکرگزاری غافل می‌شود. حماسه جاویدان نهم دی‌ماه 88 روز بصیرت و اعلام وفاداری دوباره‌ ملت سرافراز و غیور ایران است که مشت محکمی به دهان تمامی یاوه‌گویانه فتنه‌گر داخلی و خارجی کوبید.

وی ادامه داد: از سال‌ها قبل این عوامل سرسپرده و وابسته به بیگانه با استفاده از گمراهی بعضی از خواص بی‌بصیرت برنامه‌ریزی کرده بودند تا به خیال خام خود، بین امت و ولایت تفرقه بیندازند و فاجعه بی‌حرمتی به عاشورا را خلق کردند ولی ملت بصیر و آگاه ایران در نهم دی به خیابان‌ها آمدند و پاسخ دندان‌شکنی به تمامی مستکبرین دادند و ما باید شکرگزار این حضور گسترده باشیم.

گواهی افزود: در حقیقت در این روز خداوند متعال تجدید حیات دوباره‌ای به نظام اسلامی عطا نمود که تمامی نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی را به دست توانای ملت ایران نقش بر آب کرد. ما نباید از این نعمت الهی غافل شویم و ان‌شاءالله در هر سال این روز را که روز میثاق امت با ولایت است جشن می‌گیریم.





