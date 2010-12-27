صدور کیفرخواست محاربه برای برخی از متهمان جرائم خشن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان روز دوشنبه در ادامه نشست خبری افزود: با ارتباط تنگاتنگی که بین پلیس و دستگاه قضایی به وجود آمده اطلاع رسانی جرایم مهم از سوی دستگاه قضایی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی و با توجه به حساسیتی که جرایم خشن در تهران دارد از این پس برای متهمان این پرونده ها کیفر خواست محاربه صادر می شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: تا کنون برای برخی از متهمان جرائم خشن کیفر خواست محاربه صادر شده است.

وی گفت: قوه قضائیه در روزهای اخیر برای برخورد با متهمان جرایم خشن از جمله زورگیری و سرقت مسلحانه با جدیت وارد شده است.

