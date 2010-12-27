  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

سرهنگ محمدیان خبر داد:

صدور کیفرخواست محاربه برای برخی از متهمان جرائم خشن

صدور کیفرخواست محاربه برای برخی از متهمان جرائم خشن

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از صدور کیفرخواست محاربه برای برخی از متهمان جرائم خشن خبر داد و گفت: قوه قضائیه برای برخورد با متهمان جرایم خشن از جمله زورگیری و سرقت مسلحانه با جدیت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان روز دوشنبه در ادامه نشست خبری افزود: با ارتباط تنگاتنگی که بین پلیس و دستگاه قضایی به وجود آمده اطلاع رسانی جرایم مهم از سوی دستگاه قضایی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی و با توجه به حساسیتی که جرایم خشن در تهران دارد از این پس برای متهمان این پرونده ها کیفر خواست محاربه صادر می شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: تا کنون برای برخی از متهمان جرائم خشن کیفر خواست محاربه صادر شده است.

وی گفت: قوه قضائیه در روزهای اخیر برای برخورد با متهمان جرایم خشن از جمله زورگیری و سرقت مسلحانه با جدیت وارد شده است.
 

کد مطلب 1218821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها