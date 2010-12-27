شاهزاده اردن از کاندیداتوری سعیدلو در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا حمایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست با شاهزاده اردن و رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا با مقامات سازمان تربیت بدنی کشورمان که صبح امروز در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد مذاکرات مختلف برای توسعه همکاریها میان کشورهای مسلمان منطقه انجام شد.

همچنین در این نشست از سوی علی بن حسین و همراهان وی اعلام شد که حمایت کامل از علی سعیدلو برای حضور در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نامزد نایب رئیسی AFC در منطقه جنوب و مرکز آسیا اعلام شد.

حاضران در نشست برگزار شده در سازمان تربیت بدنی متفق القول اعلام کردند که نیاز به تغییر در ساختار کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت محسوس وجود دارد در همین زمینه حمایت های لازم برای انجام تغییرات لازم صورت خواهد گرفت.

همچنین مذاکرات مختلف میان مقامات سازمان تربیت بدنی کشورمان با نمایندگان کشورهای منطقه به برگزاری دیدارهای دوستانه بیشتر میان تیم های فوتبال کشورها به خصوص در رده پایه منجر شد. این یکی از نتایج نشست برگزار شده در سازمان تربیت بدنی بود. ضمن اینکه قرار شد در بخش بانوان نیز همکاریهای بیشتری میان کشورها وجود داشته باشد.