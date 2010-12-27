به گزاری خبرگزاری مهر، علی نجفی مدیرعامل بزرگترین هلدینگ بخش خصوصی صنعت سیمان در نخستین سمینار آموزش جایگاه بازاریابی و برندینگ در صنعت ساختمان با بیان این مطلب افزود: طی سالهای گذشته در صنعت سیمان تقاضا بیش از عرضه بود ولی در سالهای اخیر با افزایش ظرفیتهای تولید و افزایش عرضه نسبت به تقاضا، رقابت در این صنعت دشوارتر شده است.

علی نجفی برندسازی در صنعت سیمان را استراتژی اصلی این شرکت عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی طبیعی است که باید تمرکز بیشتری بر روی کیفیت مواد اولیه، آموزش، محیط زیست و ارایه خدمات بیشتر به مشتریان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از این اقدامات در صنعت سیمان انجام نشده است، افزود: در نخستین گام، سیاست بازاریابی منطقه ای را دنبال خواهیم کرد، زیرا هم اکنون چهار واحد تولیدی این مجموعه در نقاط مختلف کشور فعال است و سه واحد جدید نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

نجفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموع ظرفیت واحدهای این شرکت 3.2 میلیون تن است که با بهره برداری از واحدهای جدید این میزان به 5.2 میلیون تن خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این مجموعه اولین هلدینگ بخش خصوصی صنعت سیمان و ششمین هلدینگ صنعت سیمان کشور به لحاظ ظرفیت تولید است، تصریح کرد: در حال حاضر هفت درصد از کل بازار سیمان کشور در اختیار این مجموعه است که با بهره برداری از واحدهای جدید این میزان افزایش خواهد یافت.

نجفی با اشاره به صادارت تولیدات این مجموعه به کشورهایی مانند آذربایجان و عراق، افزود: همزمان با تمرکز بر روی برندسازی در صنعت سیمان مباحث مربوط به بازاریابی و بازارسنجی پیشرفته را نیز دنبال می کنیم و در تلاش هستیم تا علاوه بر تولید سیمان در زمینه صنایع پایین دستی آن نیز بیشتر متمرکز شویم.

فرشاد به آبادی دبیر نخستین سمینار آموزش جایگاه بازاریابی و برندینگ در صنعت ساختمان نیز گفت: در حال حاضر برندسازی به عنوان یک حلقه مفقوده در صنعت ساختمان و به ویژه صنعت سیمان محسوب می شود و در چنین شرایطی لازم است تا بخش خصوصی از آموزشهای لازم برای حضور در این عرصه برخوردار شود.

وی خاطرنشان کرد : صنعت سیمان نیز به عنوان یکی از شاخه های اصلی و مهم صنعت ساختمان نتوانسته است به صورت جدی وارد عرصه برندسازی شود و حضور بخش خصوصی در این زمینه می تواند عامل موثری برای پیشبرد این هدف باشد.