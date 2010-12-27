به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سپاه محمد رسوالله به مناسبت سالروز حماسه 9دی ماه 1388 به شرح زیر است:

اینک در آستانه 9 دی "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" قرار داریم. حق هوشیاری و آگاهی آحاد مردم ایران در جریان فتنه 88 سد محکمی در برابر براندازی بود که نطفه‌ نامشروع آن از سالیان قبل توسط استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل در بستر خواص بی‌بصیرتی که به واسطه دنیاطلبی و مطامع شیطانی دچار استحاله شده بودند بسته شد و با سرمایه‌گذاری وسیع و هدایت تمام قد عوامل برنامه‌ریز بیگانه اقدام به براندازی نرم کردند.

واضح است اگر نبود زعامت و هدایت رهبر فرزانه در تدبیر امور و اطاعت محض امت امام از رهنمودها و راهکارهای عملی ایشان، قطعا روند انقلاب چیزی جز سرنوشت کشورهای دگرگون شده با انقلابات مخملی نبود؛ و چه زیبا ارتباط بین امت و امام برقرار شد و بحث مردم ایران اهل بصیرت‌اند و نه اهل کوفه و این مدال افتخاری است که در جای جای فرمایشات نائب امام زمان (عج) به آن اشاره شده است.

لذا ما هادیان سیاسی سپاه محمد رسول‌الله (ص) و طلایه‌داران میدان نبرد نرم در طول 8 ماه استقامت و پایداری در برابر جنگ نرم در این روز ماندگار و جاودان، بار دیگر بیعت خود را با پیر مرادمان تجدید کرده و همگان را به وحدت حول محور ولایت مطلقه فقیه دعوت می‌نماییم.