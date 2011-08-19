به گزارش خبرنگار مهر، کاربید بور یک ماده نسوز قوی با نقطه ذوب بالا (2650 درجه سانتیگراد) است که دارای قابلیت جذب نوترون و همچنین رسانای حرارتی و الکتریکی بسیار بالا (در حد فلزات) بوده و می توان در صنایع مختلف از جمله صنایع هسته ای برای ساخت غلاف های سوخت از آن استفاده کرد.

برای تولید جلیقه های ضد گلوله در ابتدا از الیافی به نام " ابریشم عنکبوت" استفاده می شد که جزء شیمیایی آن با اعمال تغییرات ژنتیکی بر روی بزها به دست آمد و ماده حاصله آن " بیوستل" (Biosteel) است که مقاومتی 20 برابر فولاد دارد.

پس از آن گروهی از محققان در استرالیا به تحقیق بر روی ظرفیت جذب انرژی نانولوله‌های کربنی تک دیواره تحت اثر برخورد با گلوله پرداختند که طبق این تحقیقات مشخص شد می ‌توان از نانولوله‌ های کربنی به عنوان فاز تقویت‌ کننده در مواد استفاده کرد تا مقاومت آنها در برابر نفوذ گلوله بالا رود.

این تحقیقات باعث شد تا الیاف نانولوله های کربنی (Carbon nanotubes) تولید شود که حتی از ابریشم عنکبوت نیز مقاوم تر بود و با عنوان الیاف با دوام در جلیقه های ضد گلوله به کار برده می شود.

نانولوله ‌های کربنی قابلیت بالایی در ساخت مواد ضدگلوله دارند که خواص منحصر به فرد آنها باعث شده تا گزینه‌ای ایده ‌آل برای مقاوم‌سازی پلیمرها و سایر مواد باشند از این مواد می توان برای ساخت جلیقه‌ های ضد گلوله‌، سپرها و پوشش‌های ضد انفجار نیز استفاده کرد.

موفقیت ایران در تولید نانو ذرات کاربید بور برای جلیقه های ضد گلوله

به اعتقاد کارشناسان یکی از مناسب ‌ترین مواد محافظ برای ساخت جلیقه ‌های ضدگلوله، سپرها و پوشش‌ های ضدانفجار، موادی هستند که توان بالایی در جذب انرژی داشته و گلوله و یا هر جسم نفوذ کننده دیگری را برگردانند.

در این راستا محققان کشورمان موفق به تولید نانوذرات کاربید بور شدند که برای الیاف جلیقه های ضد گلوله به کار می رود و اثرات تخریب بر روی کسی که گلوله به جلیقه ‌اش برخورد می کند را به شدت کاهش می دهد.

سهیل صابونی از محققان پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان که موفق به تولید نانو ذرات کاربید بور برای جلیقه های ضد گلوله شده در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت های این پژوهشکده در حوزه های نانو نساجی، نانو پلیمرها، نانو مهندسی و شبیه سازی نانو ساختارها اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین فعالیت های این پژوهشکده، تولید نانو ذرات "کاربید بور (B4C) است که در تولید جلیقه های ضد گلوله به کار می رود.

وی با بیان اینکه تاکنون این مواد در ابعاد میکرو تولید شده است، اظهار داشت: در این پروژه تحقیقاتی، ذرات کاربید بور در ابعاد کمتر از 100 نانو متر تولید شده است.

صابونی با اشاره به ویژگیهای این نانوذرات خاطرنشان کرد: بکار بردن این نانو ذرات در جلیقه های ضد گلوله علاوه بر اینکه باعث کاهش وزن در این نوع جلیقه ها می شود، مقاومت آن را نیز در برابر برخوردهای گلوله افزایش خواهد داد.