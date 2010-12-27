تدوین کدهای اخلاقی در پژوهشهای پزشکی قانونی‬

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیان در هفتمین نشست ماهانه کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: از ابتدای سال جاری با فعالیت کمیته های تخصصی نسبت به بررسی همه جانبه موضوع تدوین کدهای اخلاقی برای فعالیتهای پژوهشی در پزشکی قانونی و نظرخواهی از کارشناسان برای تدوین آن اقدام شده است.

وی با تشریح وظایف محوله به این مجموعه مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان افزود: اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن و کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی مهمترین وظیفه اجرایی سازمان است که انجام امور آموزشی و پژوهشی و همکاری علمی با دانشگاهها و تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نیز به عنوان وظایف علمی، جهت تقویت بنیه علمی و ارتقای جایگاه تخصصی سازمان جهت بررسی علمی تر و ارائه نظرات کارشناسی دقیق تر به استعلامات مورد اشاره در ماده یک قانون تشکیل سازمان در نظر گرفته شده است.

کاظمیان اظهار داشت: با توجه به آغاز فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، انجام فعالیتهای پژوهشی و اجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی از جایگاه ویژه ای در سازمان برخوردار شده و بدین لحاظ آغاز فعالیت کمیته اخلاق در پژوهش به عنوان یک رکن اصلی برای رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات مد نظر مدیران سازمان قرار گرفته است.

وی گفت: اصول اخلاقی فوق الذکر برای اولین بار متناسب با جایگاه سازمان پزشکی قانونی کشور و با نگاه همه جانبه و علمی به موضوعات مبتلابه در پزشکی قانونی، تدوین و مورد بهره برداری پژوهشگران قرار گیرد.

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به برگزاری موفق اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم در تیر 1388، تهیه منشور اخلاقی بررسی صحنه جرم را از دستاوردهای مهم کمیته های علمی این کنگره برشمرد و بر استقبال مراکز پزشکی قانونی کشورهای اسلامی از این منشور تاکید کرد.

به گزارش مهر، کمیته بین المللی اخلاق زیستی "IBC" در آخرین نشست خود در مقر یونسکو، سه موضوع احترام به آسیب پذیری انسانی و تمامیت فردی، شبیه سازی انسانی و نظام بین المللی حاکم بر آن و طب سنتی و تبعات اخلاقی آن را به عنوان محورهای مورد بحث در برنامه کاری خود قرار داده که با توجه به اهمیت موضوعات فوق، امید است کارشناسان و متخصصان سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با انجام تحقیق و پژوهش و ارایه دیدگاه‌های علمی و مفید، نقش مؤثر خود را در مجامع بین المللی ایفا نمایند.