45 جایگاه CNG در گلستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورای ظهر دوشنبه در جلسه شورای استان که به منظور تشریح سهمیه بندی سوخت و وضیعت حمل و نقل عمومی افزود: احداث 16 جایگاه CNG تک منظوره و دو مورد دو منظوره در سطح استان در دست اجرا است.

وی افزود: میانگین مصرف بنزین در کشور در سال های 86 و 87، 64 میلیون و 900 هزار لیتر در روز بود که با اجرای طرح سامانه هوشمند سوخت و همچنین گسترش کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف، میانگین این مصرف تا هشت درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز تا پایان سال 90 می توانیم به هدف خودکفایی در تامین بنزین مورد نیاز کشور دست یابیم افزود: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور پیش بینی می شود میزان تولید فرآورده های نفتی در سال 93 به 338 میلیون لیتر در روز برسد.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها با بیان این مطلب که در حال حاضر هزار و 192 جایگاه سوخت CNG در کشور فعال است و گسترش 600 جایگاه دیگر نیز در برنامه سال جاری این شرکت مشخص شده است، اظهار داشت: بخش حمل و نقل چه به لحاظ اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصاد و فرآیند تولید و توزیع کالاها و خدمات، در برنامه‌های توسعه‌ کشور از موقعیت خاصی برخوردار است.

این عضو شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی با رشد شهرنشینی و صنعتی شدن رو به تزاید بوده و ادامه روند مصرف کنونی چه به لحاظ معضلات زیست‌محیطی و چه به لحاظ محدودیت منابع فسیلی به طور مسلم امکان‌پذیر نخواهد بود، تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف کاهش مصرف سوخت در کشور کاهش آلودگی محیط زیست است.

نورا در ادامه با اشاره به یارانه دولت به هزینه سوخت استان تصریح کرد: بر اساس اخبار منتشر شده 140 میلیون دلار به بنزین، 55 میلیون دلار به نفت سفید، 220 میلیون دلار به گازوییل و 27 دلار به نفت کوره اختصاص یافته است.