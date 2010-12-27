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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

از محل حساب ذخیره ارزی ؛

200 میلیون یورو برای ساخت نیروگاه زنجان اختصاص می‌یابد

200 میلیون یورو برای ساخت نیروگاه زنجان اختصاص می‌یابد

هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با اختصاص 200 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان 4 به ظرفیت 484 مگاوات موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه با اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ 140 میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق ایران موافقت کردند. همچنین 60 میلیون یورو نیز تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک ملی به این شرکت اختصاص خواهد یافت.

اعطای این تسهیلات منوط به رعایت مفاد مصوبات مربوط به شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی است. همچنین طبق این مصوبه، شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق ایران می‌بایست سرمایه خود را به 954 میلیارد ریال افزایش دهد.

این تسهیلات به منظور تامین منابع مالی موردنیاز جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان 4 به ظرفیت 484 مگاوات، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه 30 آذرماه 1389 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد مطلب 1218830

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