9 دی نشان داد که نمی توان با اعتقادات مردم ایران معامله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این بیانیه آمده است: واقعه مصیبت بار و غم انگیز عاشورا که به حق برای رهپویان راه امام حسین(ع) دانشگاه تأمل و عبرت، و برای دنیا طلبان و کج اندیشان مایه خفت و سرافکندگی است، از قرن ها پیش یک استراتژی بسیایر مدرن و راهبردی را برای تمام حق پویان جهان خصوصاً شیعیان آن بزرگوار عرضه می کند و آن کلمه پر مغز هیهات من الذله است که حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) با تمامی وجود آنرا در برابر ایادی ظلم سر دادند بطوریکه در عصر کنونی این پیام ارزشمند منشأ بسیاری از حق طلبی ها و ظلم ستیزی ها گردیده و هیمنه استکبار را به لرزه در آورد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: انقلاب شکوهمند اسلامی نشأت گرفته از انقلاب حسینی در کربلا به شمار می رود و با رهبریت معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) حرکتی معنوی، ارزشی و عاشورایی در عصر کنونی هویدا ساخت که نقطه عطفی در حرکت های ارزشی نینوایی در جهان گردید و مردم غیرتمند و ولایی ایران به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای میراث دار بصیر و با وقار انقلاب اسلامی بعنوان دانش آموختگان مکتب عاشورا گردیده اند و در سال های گذشته در مقابل یاوه گویی بیگانگان، مزدوران و وطن فروشان داخلی که می خواستند به زعم خود به حیثیت عاشورا و امام حسین(ع) خدشه وارد کنند ایستاند.

این بیانیه با اشاره به وقایع سال گذشته می افزاید: در حقیقت 9 دی نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران گردید و به تمامی جیره خوران اجانب فهماند که با اعتقادات مردم ایران نمی توان معامله کرد. مردان و زنان ایران اسلامی در چنین روزی با حضور آگاهانه و هوشیارانه خود بصیرت دینی خود را به زیباترین شکل ممکن به نمایش گذاشتند و حماسه ای جاوید و پر افنخار در صفحات تاریخ این سرزمین کهن اسلامی ثبت کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است: در آستانه فرا رسیدن نهم دی ماه که ولی امر مسلمین از آن بعنوان روز ماندگار و متمایز یاد کردند، پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا همگام با مردم غیور و عاشورایی آذربایجان در یک حرکت منسجم و با مشت های گره کرده ندای لبیک یا حسین(ع) سر می دهیم تا به استکبار و عوامل وطن فروش داخلی ثابت کنیم همیشه در راه اعتلای اسلام و انقلاب و پیام عاشورا سرباز جان برکف ولایت هستیم و تا آخرین قطره خون از حریم ولایت و آرمان های انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.