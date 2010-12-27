  1. استانها
  2. مرکزی
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

میزان طلاق در استان مرکزی 9 درصد افزایش یافت

میزان طلاق در استان مرکزی 9 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان ثبت احوال استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون یکهزار و 892 مورد طلاق در استان مرکزی به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته 9.2 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک عباس فراهانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک روند رشد طلاق را روبه کاهش دانست و افزود: متوسط ثبت طلاق در روز، هفت واقعه است.

وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، هزار و 832 طلاق و 13 هزار و 342 ازدواج ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال تعداد ثبت ازدواج در 9 ماهه سال‌جاری را 13 هزار و 259 واقعه عنوان کرد و گفت: متوسط تعداد ثبت ازدواج در روز 48 واقعه است که نسبت به مدت مشابه چهار دهم درصد کاهش داشتیم.

وی با بیان اینکه 15 هزار و 548 ولادت به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد 96 نفر مرد و هفت هزار و 452 نفر زن است که متوسط ثبت ولادت در روز 56 واقعه بوده است.

وی اضافه کرد: تعداد موالید نسبت به مدت مشابه سه دهم درصد کاهش داشته ایم.

فراهانی با تاکید بر اینکه فوت افراد در استان 4.5 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این مدت تعداد شش هزار و 146 واقعه فوت به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و 520 نفر مرد و دو هزار و 626 نفر زن هستند و متوسط ثبت در روز، 22 واقعه فوت است.

کد مطلب 1218833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها