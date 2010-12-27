میزان طلاق در استان مرکزی 9 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک عباس فراهانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک روند رشد طلاق را روبه کاهش دانست و افزود: متوسط ثبت طلاق در روز، هفت واقعه است.

وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، هزار و 832 طلاق و 13 هزار و 342 ازدواج ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال تعداد ثبت ازدواج در 9 ماهه سال‌جاری را 13 هزار و 259 واقعه عنوان کرد و گفت: متوسط تعداد ثبت ازدواج در روز 48 واقعه است که نسبت به مدت مشابه چهار دهم درصد کاهش داشتیم.

وی با بیان اینکه 15 هزار و 548 ولادت به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد 96 نفر مرد و هفت هزار و 452 نفر زن است که متوسط ثبت ولادت در روز 56 واقعه بوده است.

وی اضافه کرد: تعداد موالید نسبت به مدت مشابه سه دهم درصد کاهش داشته ایم.

فراهانی با تاکید بر اینکه فوت افراد در استان 4.5 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این مدت تعداد شش هزار و 146 واقعه فوت به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و 520 نفر مرد و دو هزار و 626 نفر زن هستند و متوسط ثبت در روز، 22 واقعه فوت است.