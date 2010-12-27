به گزارش خبرنگار مهر، خسرو والی‌زاده در این باره گفت: این جلسه ساعت 10 صبح روز دوشنبه برگزار شد که از ایران اصغر حاجیلو سرپرست و مدیر رسانه‌ای تیم ملی حضور داشتند و قرار شد بازی دو تیم ساعت 18:45 روز سه شنبه هفتم دی‌ماه به وقت محلی (19:15 به وقت ایران) در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار شود.

پیش از این نیز قرار بود دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر در ورزشگاه خلیفه انجام شود اما بدلیل ممانعت کنفدراسیون آسیا، به ورزشگاه الغرافه منتقل شد اما در نهایت ورزشگاه خلیفه تایید شد.

تیم ملی ایران در این دیدار با لباس سفید و تیم قطر با پیراهن همیشگی‌شان که رنگ زرشکی دارد، بازی خواهند کرد.

ضمنا داوران این دیدار از کشور مجارستان خواهند بود. براین اساس "ژولت ژابو" به عنوان داور وسط قضاوت دیدار تیم‌های ایران و قطر را عهده‌دار خواهد بود و کمک‌های او برای قضاوت این بازی "ونسل توث" و "لاژلو ویزوکای" هستند. در این دیدار هر تیم حداکثر اجازه 6 تعویض خواهد داشت. البته قطری ها درخواست هشت تعویض را داشتند که مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با این درخواست مخالفت کردند.

والی‌زاده در خصوص دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر، افزود: با اینکه این دیدار دوستانه است، اما مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا که همگی در قطر مستقر شده‌اند، این دیدار را دقیقا طبق مقررات دیدارهای رسمی که در جام ملت‌های آسیا برگزار می شود، برنامه‌ریزی کرده‌اند و در واقع روال کار خود در جام ملت‌ها را به این وسیله آزمایش می کنند.

به این جهت تمامی مواردی که در دیدارهای رسمی اعمال می شود مانند کنفرانس های مطبوعاتی، نشست هماهنگی و ... در این مسابقه نیز انجام خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان امروز صبح تمرین ندارد و تمرین بعدی این تیم ساعت 19 امشب برگزار می شود.