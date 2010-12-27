به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، حجت‌الاسلام مهدی امینی با اشاره به اینکه طرح حمایت از هیئتهای مذهبی اتباع فعال در استان اصفهان به تصویب رسیده است، افزود: بر اساس این طرح، تمامی هیئتهای مذهبی اتباع خارجی در استان اصفهان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: محوریت این طرح تقویت و توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی جوانان در راستای آشنایی با سیره اهل البیت(ع) از سوی اداره کل امور جوانان استان اصفهان است.

مدیرکل امور جوانان استان اصفهان با بیان اینکه این طرح با شناسایی کانونها و هیئتهای مذهبی که توسط اتباع خارجی تاسیس شده است، تصریح کرد: این طرح به منظور جهت‌دهی و آشنایی آنان با فرهنگ عزاداری اباعبدالله اجرا می‌شود و در آن سعی شده با هدایت فعالیتهای فرهنگی و حمایتهای مادی و معنوی به هر چه باشکوه‌تر و صحیح‌تر برگزار شدن مراسم‌ در این ایام کمک کرده و آسیبهای موجود در این حوزه را به حداقل ممکن برساند.

وی مهمترین دلایل تدوین این طرح را وجود آسیبهای فرهنگی در بسیاری از هیئتهای مورد نظر اتباع خارجی دانست و بیان داشت: وجود خرافه‌ و رسوم غلط در برخی از هیئتهای مذکور، عدم تقویت بنیانهای فرهنگی و همچنین حمایت مادی از هیئتها در این طرح بیان شده‌ است.

مدیرکل امور جوانان استان اصفهان تصریح کرد: گسترش فعالیتهای فرهنگی تربیتی جوانان اتباع خارجی با رویکرد مذهبی عامل ایجاد فضاهای مناسب جهت تقویت باورهای دینی جوانان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، وظیفه شناسی و پیشتازی جوانان در قبول و انجام مسئولیتهای اجتماعی و دینی و ساماندهی هیئتهای مذهبی از اهداف کمی این طرح است.

وی گفت: ترویج ارزشهای اسلامی در فرهنگ عمومی جامعه، معرفی الگوهای اخلاقی و دینی به نسل جوان با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، تقویت احساسات ملی و مذهبی و خودباوری فرهنگی جوانان نیز از اهداف کیفی اجرای این طرح به شمار می‌رود.