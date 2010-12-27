" از شب دست کشیدم" کتاب شعر شد

سارا افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه گفت: این مجموعه شامل 44 قطعه شعر در قالب سپید است که به توصیف عناصر طبیعت در فضای شهری میپردازد.
وی با اشاره به اینکه در این مجموعه مانند اولین دفتر شعرم گرایش به طبیعت دارد، اظهارکرد: اما این عناصر در فضای شهری تعریف میشوند یعنی به طور کلی در نگاه نخست طبیعت و فضای وسیع خارج شهر در ذهن خواننده ترسیم میشود؛ اما بعد فضاهای شهری را توصیف میکند.
این شاعر ویژگی خاص دومین دفتر شعرش را گفتوگویی بین خودش و خودش بیان کرد و ادامه داد: این اشعار حول محور شخص خودم دور میزند به طور کلی تنها مشغولیتهای ذهنی خودم را بیان کردهام.
افضلی که نخستین دفتر شعرش را در تابستان 1385 به اسم "درخت بارید" توسط انتشارات بنگاه منتشر کرده است، درباره فرق دفتر اول با دفتر دوم گفت: اشعار دفتر دوم نسبت به شعرهای دفتر پیشین از نظر تکنیک شعری، زبان و اندیشه قویتر شدهاند.
وی همچنین خبر از تالیف دفتر سوم شعرش نیز داد و گفت: حدود 9 ماه است که بر روی دفتر سوم کار میکنم ولی هنوز اسم خاصی برای آن انتخاب نکردهام و زمان دقیقی هم برای چاپ آن در نظر ندارم.
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