هزار و 75 پروژه عمرانی در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه‌ای در همایش فرمانداران و بخشداران که پیش از ظهر دوشنبه در استانداری قزوین برگزار شد گفت: طی 9 ماهه اول سال جاری 85 درصد از اعتبارات استان تخصیص یافته است و با پیگیری های لازم امیدواریم که همچون سنوات گذشته بتوانیم تا پایان سال مالی این تخصیص ها را به صد درصد برسانیم.

وی اتمام 100 طرح نیمه تمام تولیدی را مهترین اولویت اقتصادی استان برشمرد و اظهار داشت: برای تکمیل و راه ‌اندازی این طرح‌های تولیدی و اقتصادی با روسای بانک ها به توافق رسیده‌ ایم که با تزریق 400 میلیارد تومان تسهیلات بتوانیم تمامی این طرح‌ها را تا اردیبهشت ماه سال آینده به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسانیم.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار تصریح کرد: با راه اندازی این 100 واحد تولیدی دو هزارو 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با 14 هزار فرصت شغلی جدید به نتیجه خواهد رسید.

این مسئول با اشاره به اتمام طرح آمایش استان تا پایان ماه جاری یادآورشد: آمایش، کلیدی ترین برنامه توسعه استان است که هرگونه طرح و برنامه جدیدی باید در چارچوب این سند طراحی و به مرحله اجرا درآید.

وی با اشاره به مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تمام برنامه‌ها و طرح‌هایی که در سند توسعه استان پیش‌بینی شده است در چارچوب مصوبات سفر گنجانده شده و برای اجرای آنها ردیف اعتباری مشخصی تعریف شد که تاکنون 80 درصد این مصوبات به استان ابلاغ شده است.

حمزه ای با اشاره به راه ‌اندازی مرکز مهندسی اطلاعات استان و اهمیت آن گفت: هم اکنون 60 دستگاه اجرایی استان به مرکز مهندسی اطلاعات متصل هستند و تمامی اطلاعات مربوط به یک هزارو 75پروژه عمرانی استان در این مرکز قابل دسترسی است که مدیران، فرمانداران و بخشداران می‌توانند برای نظارت و کنترل بیشتر بر پروژه‌ها از قابلیت‌های این مرکز استفاده کنند.