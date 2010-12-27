محمدباقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای ایرانیان خارج از کشور با توجه به تغییر مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور این سازمان گفت: مسئله ایرانیان خارج از کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای نظام برخوردار است و بعضی کشورها هم که دارای مهاجران کیفی در خارج از سرزمین شان هستند، برای امور این مهاجران وزیر در بعضی کشورهای دیگر معاون رئیس جمهور و در برخی دیگر مشاور رئیس جمهور گذاشته‌اند.

وی با اشاره به شکل‌گیری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور افزود: ما قبل از تشکیل این شورا یک ساختار قدیمی و کهن در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشته‌ایم و این سازمان یک اداره‌کل فرهنگی به نام امور ایرانیان خارج از کشور داشته است. در دوره جدید فعالیت سازمان نیاز بود با بهره‌گیری از تجارب سازمان نوعی جوانگرایی اتفاق بیفتد و در این اداره‌کل هم نیاز بود یک چهره جوان نسبتاً شناخته‌شده و بین‌المللی بیاید.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پاسخ به این سوال که "آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌های شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور با همدیگر تداخل پیدا کند؟" بر لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های این شورا در ساختارهای سازمان متبوعش، اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور و نیز رایزنی‌های فرهنگی خارج از کشور تاکید کرد و گفت: تغییر مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور هم در همین راستا صورت گرفت.

خرمشاد اضافه کرد: نظام به دلیل اهمیتی که برای بیش از 4 میلیون نفر ایرانی خارج از کشور قائل است، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را طراحی کرده و برای آن قانون تدوین کرده و مجلس هم به تشکیل آن رای داده است و اگر این ساختار بخواهد فعالیت بیرونی داشته باشد، از قبل ساختاری آماده و مهیا در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارد و این دو نافی هم نیستند بلکه مکمل یکدیگرند.

وی ادامه داد: یک اداره‌کل نمی‌توانست آنچنانکه باید ظرفیت‌های نظام را در خدمت ایرانیان خارج از کشور بسیج کند و اگر هم فقط شورای عالی ایرانیان خارج از کشور می‌بود، نیاز به ساختارهایی برای عملی کردن برنامه‌هایش داشت. الحمدلله این ساختار در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قبلاً وجود داشته و تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم می‌تواند امکانات کشور را در سطح عالی جلب و جذب کند و آنها را از مجرای اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور به اجرا درآورد.