2000 شورای دانش آموزی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: شورا های دانش آموزی بستر مناسبی جهت فعالیت های جمعی دانش آموزان، آموزش همفکری و همگانی و مصداق آیه شریفه " وامرهم شورا بینهم " قرآن کریم هستند.

وی اظهار داشت: این شوراها بزرگترین بازوی مدیر مدرسه در هر آموزشگاه محسوب می شود.

پایین محلی بیان داشت: تلاش شده تا فعالیت های شوراهای دانش آموزی استان بارزتر شود و شوراها به منظور مشارکت بیشتر دانش آموزان در موضوعات مدارس تشکیل شد.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: شوراهای دانش آموزی استان تاکنون توانسته اند 41 هزار و 641 کمیسیون در مدارس دخترانه و تعداد 13 هزار و 74 کمیسیون در مدارس پسرانه تشکیل دهند.



گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.

