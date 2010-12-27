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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

2000 شورای دانش آموزی در گلستان تشکیل شد

2000 شورای دانش آموزی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمزوش و پرورش گلستان گفت: دو هزار و 92 شورای دانش آموزی در سطح مدارس استان در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: شورا های دانش آموزی بستر مناسبی جهت فعالیت های جمعی دانش آموزان، آموزش همفکری و همگانی و مصداق آیه شریفه " وامرهم شورا بینهم "  قرآن کریم هستند.

وی اظهار داشت: این شوراها بزرگترین بازوی مدیر مدرسه در هر آموزشگاه محسوب می شود.
 
پایین محلی بیان داشت: تلاش شده تا فعالیت های شوراهای دانش آموزی استان بارزتر شود و شوراها به منظور مشارکت بیشتر دانش آموزان در موضوعات مدارس تشکیل شد.
 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: شوراهای دانش آموزی استان تاکنون توانسته اند 41 هزار و 641 کمیسیون در مدارس دخترانه و تعداد 13 هزار و 74 کمیسیون در مدارس پسرانه تشکیل دهند.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
 
کد مطلب 1218843

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