مستندساز المپیک درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرینسپان" روز گذشته پس از سال ها دست و پنجه کردن با بیماری پارکینسون جان خود را از دست داد. گرینسپان زندگی صدها ورزشکار را به تصویر کشید و به آنها اطمینان داد که هرگز فراموش نخواهند شد.

بر پایه گزارش رویترز، معروف ترین کار گرینسپان، اولین کار او بود. در رقابت های دوی ماراتن المپیک سال 1968 مکزیکوسیتی، جان استفان آکواری در حالی که به دلیل شکستگی پا از سایر دونده ها عقب مانده بود، سرانجام خود را به ورزشگاه نیمه خالی رساند که تصویربرداری این صحنه ها، آن رابرای همیشه ماندگار کرد.

وقتی از آکواری تانزانیایی پرسیده بودند برای چه با اینکه می دانسته آخر می شود، خود رابه خط پایان رسانده، گفته بود: کشورم 5 هزار مایل مرا به اینجا نفرستاده تا مسابقه را آغاز کنم. آنها 5 هزار مایل مرا به اینجا فرستاده اند تا مسابقه را به پایان برسانم.

"گرینسپان" کار خود را با یک ایستگاه رادیویی در نیویورک آغاز کرد و سپس در رسانه های نوشتاری و تلویزیون کار خود را پی گرفت. او در المپیک 1952 هلسینکی به عنوان خبرنگار کار کرد. همسر گرینسپان در سال 1983 بر اثر سرطان مرده بود.