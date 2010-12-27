بصیرت مردم در 9 دی به اثبات رسید/ خواص جامعه دچار اشتباهاتی شدند

دکتر محمد رئیس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه 9 دی سال 88 بسیار عبرت آموز بود و علی رغم همه هوچی گریها و هیاهویی که جریان فتنه انجام داد و همه گرد و غبارهایی که به پا کردند تا حقیقت را بپوشانند، مردم و اقشار مختلف نشان دادند که در ورای این گرد و غبارها چهره حقیقی حقیقت و خورشید اصلی را پیدا می کنند.

وی افزود: 9 دی ماه نشان داد که مردم ما از بصیرت لازم برخوردارند. به خصوص توده ملت که ما به اشتباه از آنها به عنوان عوام نام می بریم، از بصیرت بیشتری برخوردارند. در این میان بحث خواص متفاوت است و نمی توان به آن قوتی که درباره توده مردم که بصیرت کافی و زمان شناسی دقیق دارند به قشر خواص جامعه تعمیم داد.

رئیس زاده خاطرنشان کرد: همانطور که دیدیم خواص جامعه در گروه های مختلف دچار اشتباهاتی شدند و لازم است که این بستر میان خواص جامعه به خصوص میان نخبگان اقشار و اقشار نخبگان و دانشگاهیان تعمیق یابد.

وی گفت: راه پرداختن به این موضوع نیز تبیین موضوعات مختلف، عبرت گرفتن از تاریخ، عبرت گرفتن از حوادث معاصر و انقلاب اسلامی و دادن اخبار لازم به جامعه متخصصان کشور است.

رئیس بسیج جامعه پزشکی افزود: برنامه هایی لازم است که این اطلاعات به متخصصان ارائه شود. بسیج جامعه پزشکی نیز در همین راستا برنامه های ماهانه ای دارد که در این راستا حوزه سلامت و اساتید و گروه جامعه پزشکی را در این برنامه ها مشارکت می دهد.

وی گفت: در برنامه های بسیج جامعه پزشکی سلسله نشست هایی را داشته ایم که در این نشست ها آیت الله خاتمی، آیت الله مکارم شیرازی دعوت شده اند و مسائل را تبیین کردند.

رئیس زاده با اشاره به برنامه هایی که بسیج جامعه پزشکی در راستای 9 دی ماه اجرا خواهد کرد گفت: روز پنجشنبه 9 دی ماه به مناسبت 9 دی روز ولایت و بصیرت، همایشی را با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می کند.