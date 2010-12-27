به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "قند تلخ" به کارگردانی و نویسندگی محمد عرب و تهیه‌کنندگی اردشیر ایران‌نژاد از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم داستان نوجوانی به نام پارسا را روایت می‌کند که با وجود مبتلا بودن به دیابت و ترزیق انسولین همراه یک گروه کاراته راهی سفر می‌شود و به دلیل عدم ترزیق انسولین‌اش در ساعت مقرر در میان راه از هوش می‌رود و ...

در فیلم "قند تلخ" یکتا ناصر، رضا توکلی، رامتین خداپناهی و محسن اشرافی بازی کردند و عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن پویا، صدابردار: حسین بشاش، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: قدرت الله صالحی، تدوین: محمد حسین دارالشفایی، مدیر تولید: شاهین جعفری و طراح چهره پردازی: محمد رضا توسلی.

فیلم تلویزیونی "تقدیر" به کارگردانی و نویسندگی حسین گنج خانی و تهیه‌کنندگی مهدی عنابستانی از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم داستان زندگی مردی به نام سید احمد را به تصویر می‌کشد که پس از 25 سال از زندان آزاد شده و برای احقاق حقش به دنبال یافتن شخصی به نام جبار می‌رود و ...

در فیلم "تقدیر" رضا توکلی، قاسم زارع، افسانه ناصری، پریسا گلدوست، کاظم افرندنیا وسیده فاطمه موسوی بازی کردند. سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حمید بصیری، صدابردار: حسین نقوی، مدیر تولید: مهران محمدنبی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: قاسم صالحی و گریم: نوشین افشار.