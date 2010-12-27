به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور آمده است: این صورتحساب اولین صورتحسابی است که در راستای تحقق نوسازی خزانه داری کل با حذف هزینه های غیر ضروری در سال اصلاح الگوی مصرف به صورت غیر متمرکز با همکاری سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و تقدیم می شود.

در همین حال، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور را برای اولین بار به صورت غیرمتمرکز تنظیم و ارائه کرده است.

صورتحساب عملکرد بودجه سال 1388 کل کشور با رعایت آخرین طبقه بندی اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول (نظام آمارهای مالی دولت (GFS)) به منظور تجمیع اطلاعات مالی کلیه دستگاه‌های اجرایی و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک در موعد مقرر قانونی، برای اولین بار به صورت غیر متمرکز با استفاده از خطوط MPLS تجمیع شد.

این صورتحساب به وسیله کارشناسان اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری گروه‌های تمرکز و تلفیق حسابها مستقر در مراکز استانها پس از رسیدگی و حسابرسی صورتهای مالی دستگاه‌های اجرایی، مشتمل بر بیش از 6400 صورتحساب واصله از دستگاه های اجرایی، حاوی عملکرد اعتبارات هزینه، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی مالی، اعتبارات اختصاصی و بودجه شرکتهای دولتی تنظیم شده است.

این گزارش با اعلام اینکه در تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 88 کشور از ظرفیتهای نوین فناوری اطلاعات استفاده شده، افزوده است: به کارگیری روش جدید در تهیه صورتحساب یاد شده، با حذف مکاتبات غیرضرور و بوروکراسی زاید اداری و با جلوگیری از اتلاف منابع، باعث صرفه جویی در بیت المال شده است.

مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد، سازو کار مناسب برای بهبود کیفیت و تسریع خدمات به دستگاه‌های اجرایی و استفاده کنندگان از گزارشهای مالی را فراهم می آورد.