آغاز به کار دیتاسنتر ملی در سال 90/ افزایش ظرفیت پهنای باند به 470 گیگابیت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه دیتاسنتر ملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایتهای داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان گیری (بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نمی رود.

رضا تقی پور صبح امروز دوشنبه در هفتمین همایش ملی سامانه های اطلاعات مکانی GIS89 که در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد با تأکید بر اهمیت توسعه داده های مکانی در کشور گفت: برای پیشبرد این امر نیازمند فرهنگ سازی با اغنای بیشتر و همچنین الزامات قانونی هستیم.

وی با اشاره به اختیارات کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات - فاوا در دولت گفت: این کارگروه می تواند به منظور ایجاد ظرفیت های زیرساختی لازم برای داده مکانی، هماهنگی های لازم بین دستگاهی را ایجاد کند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بدون همکاری وزارتخانه های مختلف شاکله اصلی سامانه داده های مکانی شکل نمی گیرد، اضافه کرد: میزبانی سایت داده های مکانی در دیتا سنتر ملی انجام می گیرد و تا سال 90 نیز دیتا سنتر ملی را در اختیار تمام دستگاهها قرار می دهیم.

وی با بیان این که در حال حاضر مرکز داده از ظرفیت بالایی برخوردار است و می تواند میزبانی سایت های دولتی را بر عهده گیرد ادامه داد: از شهریور ماه سال جاری اگر سرور سایت دستگاه های دولتی در خارج از کشور باشد تخلف محسوب می شود.

تقی پور با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند کشور به زودی به 470 گیگابیت در ثانیه خواهد رسید، تصریح کرد: در تأمین پهنای باند سامانه اطلاعات مکانی هیچ محدودیتی نداریم.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با میزبانی داده های مکانی در مرکز داده ملی و همچنین تأمین شبکه دسترسی مکانی مورد نیاز وزارتخانه های کشور و تامین پهنای باند مورد نیاز از سامانه SDI ملی حمایت خواهد کرد.

به گفته وی از دیدگاه وزارت ارتباطات، اطلاعات مکانی یک زیرساخت برای فناوری اطلاعات است چرا که امروزه مدیریت اطلاعات حتی در کسب و کارهای کوچک نیز یک ضرورت حیاتی محسوب می شود که در این میان داده های مکانی، جایگاه ویژه ای دارد.

تقی پور با بیان اینکه داده های مکانی در حوزه های بسیاری کاربرد دارد گفت: برای نمونه به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه باید اطلاعات به صورت صحیح برروی نقشه پیاده شود که سامانه داده های مکانی این امر را تسهیل می کند.

هفتمین همایش ملی سامانه اطلاعات مکانی (GIS89) با شعار " SDI و GIS زیرساخت و ابزار توزیع عادلانه منابع" صبح امروز در سازمان نقشه برداری کشور افتتاح شد.