هدفم آماده کردن تیم برای سرمربی خارجی است/ انتخاب کفاشیان هستم

هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال با توجه به نزدیک بودن دیدارهای مقدماتی المپیک و محدودیت زمانی که برای آماده سازی تیم امید وجود داشت تصمیم گرفت تا مسئولیت تیم امید را بطور موقت به بنده واگذارکند و امیدوارم به گونه ای در این تیم کار کنیم تا بنای یک تیم خوب را برای صعود به المپیک بگذاریم.

افاضلی در خصوص دستیاران خود در تیم امید اظهار داشت: کادر قبلی تیم امید با فدراسیون فوتبال قرارداد دارند و همان نفرات کار را با تیم ادامه خواهند داد ضمن اینکه درتلاش هستم تا موافقت امیرحسین پیروانی را نیز برای حضور در تیم امید جلب کنم.

وی درمورد اینکه آیا مسئولیت سرمربیگری تیم امید به وی واگذارشده است؟ گفت : بنده مسئولیت فنی تیم امید را برعهده دارم البته بصورت موقت.

سرمربی امید درباره اینکه آیا با انتخاب سرمربی خارجی همچنان به همکاری خود با تیم امید ادامه خواهد داد یا نه گفت: همه چیز به آینده و توافقات دو طرف بستگی دارد و در صورتی که مربی جدید چنین پیشنهادی را مطرح کند، آن را بررسی می کنم.

مربی پیشین تیم ملی در خصوص اینکه آیا سابقه مربیگری درسطح تیم های پایه را هم دارد یا نه گفت: بنده با تیم امید بیگانه نبودم و کار تمرینات این تیم را بطورمنظم زیرنظر داشتم ضمن اینکه درتمام رده تیم های پایه در داخل و خارج از کشور سابقه کار دارم که همکاری با تیم پاس و مدیر فنی تیم های پایه شهاب از جمله سوابق کاری ام در تیم های پایه هستند.

افاضلی با بیان اینکه تیم امید کار سختی برای صعود به المپیک پیش رو دارد اظهار داشت: همین که تیم امید باید بازیهای مقدماتی خود را از مرحله سوم آغاز کند نشان می دهد که در دوره های گذشته تا چه اندازه تیم های امید ما عملکرد ضعیفی داشتند ولی این نباید باعث شود ما نسبت به این تیم و آینده مجموعه بازیکنان شایسته ای که در اختیار داریم نا امید باشیم.

وی اضافه کرد: با جمعی از مربیان مطرح فوتبال کشور درباره مشکلات تیم امید صحبت کردم و نظرات کارشناسی آنها را جویا شدم تا دلایل ناکامی های این تیم را در سالهای گذشته بررسی کنم و از این تجربیات برای سر و شکل دادن به تیم امید استفاده کنم.

سرمربی تیم امید تصریح کرد: من معتقدم تیم امید پتانسیل صعود به المپیک را دارد به شرطی که شرایط اجرایی کار و همکاری باشگاه ها برای آماده سازی تیم مهیا باشد.

افاضلی دو دیدار رفت و برگشت مقابل قرقیزستان در مرحله پلی آف مقدماتی المپیک (4 و 18 اسفند) اظهار داشت: به هرحال انتظار این است تا تیم امید با اقتدار از این مرحله صعود کند چرا که سطح فوتبال ایران قابل مقایسه با فوتبال قرقیزستان نیست ولی هدف تیم امید باید صعود به المپیک و رویارویی با حریفان قوی تر آسیایی باشد که باید به مرور تیم را برای بازیهای سخت آماده کنیم .

وی در مورد فهرست جدید تیم امید اظهار داشت: استخوانبدی این تیم را نفراتی که در بازیهای آسیایی زیر نظر آقای پیروانی کار کردند تشکیل می دهند ضمن اینکه چند بازیکن جدید هم به این تیم اضافه شدند که از روز 11 دی تمرینات تیم را به مدت یک هفته پیگیری می کنیم و در نظر داریم تا در یکی از روزهای فیفا یک دیدار تدارکاتی نیز ترجیحا در تهران برگزار کنیم.

سرمربی تیم امید در پایان با تاکید بر اینکه این تیم، تیم ملی است و باید به آن نگاه ملی داشت از همه اهالی فوتبال و مربیان و کارشناسان و رسانه های گروهی خواست تا از این تیم در راه سخت و دشواری که برای صعود به المپیک پیش رو دارد کمک کنند.