15 کشته و زخمی در قندهار/ سفر "یوسف رضا گیلانی" به عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس و منابع پزشکی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 12 فرد دیگر در نتیجه بمب گذاری در داخل اتومبیلی در شهر قندهار در جنوب افغانستان خبر داد. در میان افراد کشته شده نام یک افسر پلیس به چشم می خورد.

همچنین در نتیجه دومین حمله موشکی آمریکا به وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دستکم 12 نفر کشته شدند که بدین ترتیب آمار کلی تلفات صبح امروز دوشنبه هواپیماهای بدون سرنشین در این منطقه به 18 نفر رسید.

در همین حال "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه اسلام آباد را به مقصد مسقط پایتخت عمان ترک کرد.

گیلانی در این سفر دو روزه با "سلطان قابوس بن سعید السعید" پادشاه و "سید فهد بن محمود السعید" نخست وزیر عمان دیدار خواهد کرد.

خبر دیگر پلیس پاکستان از زخمی شدن هفت نفر از جمله دو دختر در نتیجه یک تصادف در شهر کراچی خبر داد.

صبح امروز دوشنبه یک اتوبوس مسافربری کنترل خود را از دست داد و به داخل خانه ای در شهر کراچی رفت که در نتیجه آن هفت نفر زخمی شدند.

همچنین در پی انفجار انتحاری در مقابل ایست بازرسی دفتر برنامه غذای جهانی سازمان ملل در اقلیم "باجور" پاکستان در شمال غرب پاکستان، سازمان ملل توزیع غذا در این منطقه قبیله نشین را متوقف کرد.

یک مقام سازمان ملل به بی بی سی گفت که قطع توزیع غذا موقتی است و دفتر برنامه غذای جهانی سازمان ملل به زودی به پاکستانی ها غذا توزیع می کند.

صبح روز شنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در مقابل ایست بازرسی دفتر برنامه غذای جهانی سازمان ملل در شمال غرب پاکستان دستکم 45 نفر کشته شدند. رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که این انفجار در ساعت 8 صبح روی داد، زمانی که یک عامل انتحاری که زنی 23 ساله بود، خود را در میان انبوه جمعیت در مقابل ایست بازرسی دفتر برنامه غذای جهانی سازمان ملل در نزدیکی منطقه "خار" در اقلیم باجور منفجر کرد.