درباره ماهیت و اهداف ویکی لیکس / دیگران چه می گویند

در پی جنجال های ایجاد شده در مورد سایت ویکی لیکس و انتشار اسنادی که در واقع مکالمات و مکاتبات دیپلماتها و مقامات دولت آمریکا با کشورهای دیگر را نشان می دهند، خبرگزاری مهر در پی انجام رسالت حرفه ای خود بر آن شده است تا اسناد مربوطه را در شبکه جهانی اینترنت جستجو کرده و به ترجمه، بررسی و تحلیل آنها بپردازد.

در بررسی خبرهای مربوط به ویکی لیکس متوجه شدیم که اسناد بیشتر از سوی رسانه های غربی به ویژه روزنامه های نیویورک تایمز، گاردین و اشپیگل یا برخی دیگر از روزنامه های غربی منتشر می شود و به اصطلاح برای اولین بار سایت های این روزنامه ها هستند که این اسناد را منتشر می کنند و به طور کلی به بررسی آن می پردازند.

اما از آن جا این رسانه ها را اهداف خاصی این اسناد را منتشر می کنند تلاش می کنیم از این پس اصل اسناد را یافته و به ترجمه آنها به زبان فارسی همت گماریم.

ویکی لیکس چیست؟

ویکی لیکس به طور کلی یک سازمان رسانه ای است که به گفته خودش قصد دارد اخبار و اطلاعات مهم را در اختیار عموم قرار دهد. تاسیس کنندگان این سایت اعلام کرده اند راهی خلاق، ایمن و بی نام را برای منابع مستقل در تمام جهان فراهم می کنند تا اطلاعات را برای خبرنگارانشان فاش کنند. ویکی لیکس مدعی است مطالبی با اهمیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی را منتشر می کند و در عین حال هویت منابع خود را فاش نشده نگاه می دارد و بنابراین راهی جهانی را برای افشای اطلاعات سانسور شده ایجاد کرده است.

ویکی لیکس در این زمینه به حمایت کنندگان خودش تکیه دارد و از منبع خاصی تغذیه مالی نمی شود. این سایت در روز یکشنبه 28 نوامبر 2010 انتشار 251 هزار 287 سند را آغاز کرد که از سفارت های آمریکا در کشورهای مختلف به بیرون درز کرده اند. در واقع این بزرگترین سری اسناد محرمانه و سری است که تاکنون در جهان اقدام به انتشار آنها برای عموم شده است. به گفته ویکی لیکس، این اسناد می توانند دیدگاهی جدید در مورد فعالیت های خارجی دولت آمریکا در اختیار عموم قرار دهند.

از آنجا که سایت ویکی لیکس مورد حمله قرار گرفت و مسدود شد، گردانندگان این سایت حدود 20000 فایل را دوباره ایجاد کردند و در آدرسی به نام آرشیو ویکی لیکس قرار دهند تا افراد بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

ویکی لیکس همچون ویکی پدیا است و هر شخصی می تواند اسناد و یا اطلاعات خود را روی این سایت قرار دهد و در عین حال نام خود را مخفی نگه دارد. اما تفاوت این سایت با ویکی پدیا این است که افراد نمی توانند درنوشته ها و یا اسناد خود دست ببرند و آن را کامل و یا اصلاح نمایند. لازم به ذکر است که ویکی لیکس هیچ ارتباطی با ویکی پدیا ندارد.

ویکی لیکس اعتقاد دارد مدلی جدید از ژورنالیسم را ارائه کرده است. از آنجایی که این سایت انتفاعی نیست، با سایت های دیگر رسانه ای در تمام جهان همکاری را شروع کرده است. به این شکل که اسناد خود را در اختیار سایت های مورد نظر قرار می دهد و آنها این اسناد را در گزارش های خود استفاده می کنند.

مطالبی که تاکنون ویکی لیکس منتشر کرده است در دسته بندی های:

جنگ، کشتار، شکنجه و بازداشت

دولت، تجارت و شفافیت همکاری

محدودیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات

دیپلماسی، جاسوسی و اطلاعات و ضد اطلاعات

اکولوژی، آب و هوا، طبیعت و علوم

فساد، مالی، مالیات

تکنولوژی سانسور و فیلتر کردن اینترنت

سازمان های مذهبی

خشونت، سوء استفاده و نقض حقوق

این اسناد به اشکال خصوصی، فوق محرمانه، محرمانه و فقط برای اطلاع طبقه بندی شده است و به طور مرتب به روز می شود.

نظرات درباره اهداف و ماهیت ویکی لیکس

به طور کلی در مورد اسناد منتشر شده در ویکی لیکس موضع گیری های متفاوتی وجود دارد:



برخی از منابع بر این اعتقاد هستند که به طور کلی آمریکا خودش دست به انتشار این اسناد زده است بدان معنا که در دولت آمریکا افرادی هستند که خود اقدام به انتشار اطلاعات می کنند و سپس بر اساس همان اطلاعات اظهار نظر می کنند و بعد هم با استناد به آن سندها تصمیم گیری می کنند به طوری که حتی می توان انتشار این اسناد را 11 سپتامبر دوم در آمریکا نامید. زیرا درحادثه 11 سپتامبر که احتمال می رود دولت آمریکا خودش آن را ترتیب داده باشد، جرج بوش تصمیم گرفت به ادعای خودش برای مبارزه با گسترش تروریسم به افغانستان و سپس به عراق حمله کند و پر واضح است که در این حملات اهداف دیگری را دنبال می کرد. به هر حال چنین سناریویی از سوی آمریکا خسارت های غیرقابل جبرانی را در منطقه به وجود آورد. بر اساس نظریه ای که مطرح شد، اگر در مورد ویکی لیکس نیز چنین باشد، آمریکا در نظر دارد از انتشار این اسناد به هدفی مشخص برسد و سپس سلسله اعمال غیرقانونی دیگری را -بدون تایید سازمان ملل- در جهان مرتکب شود.

ماهیت سایت ویکی لیکس هر چه که باشد، سروصدای زیادی به راه انداخته است و تعدد و ماهیت اسناد منتشر شده در آن طوری نیست که بتوان آنها را نادیده گرفت و در این زمینه احساس نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد.

اما برخی دیگر بر این باور هستند که آمریکا به آن اندازه هم که تصور می شود قدرتمند نیست و امروزه نیز بیش از پیش ضعیف شده است. برای مثال جرج بوش به هر حال نتوانست به آن اندازه ای که ادعا می کرد، امنیت کشور آمریکا را مورد کنترل قرار دهد و شرکت های امنیتی متفاوتی که ایجاد کرد، از کنترل وی خارج شدند و امروزه اقدام به ایجاد سایت ویکی لیکس نموده اند. این گروه مشکلات همیشگی جولیان آسانگ با دولت آمریکا را شاهدی بر این مدعا می آورند و اعتقاد دارند به هر حال این سایت و گردانندگان آن غیردولتی هستند و اعضای دولت آمریکا هم ازانتشار این سایت ناخشنود هستند وکنترل از دستشان خارج شده است. اگر این نظریه را بپذیریم به این شکل ماهیت بی طرفی آمریکا درمورد مسائل جهانی و به ویژه مسائل خاورمیانه که همواره مدعی آن است، زیر سوال رفته و دولتمردان آمریکا باید در مورد این موضوعات در پیشگاه افکار عمومی جهانی پاسخگو باشند.



اما به هر حال ماهیت سایت ویکی لیکس هر چه که باشد، سروصدای زیادی به راه انداخته است و تعدد و ماهیت اسناد منتشر شده در آن طوری نیست که بتوان آنها را نادیده گرفت و در این زمینه احساس نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد.

با کمی جستجو در اسناد ویکی لیکس متوجه می شویم که برخی از محورها در این اسناد گویی بیشتر خود را نمایان می کنند. برای مثال تا امروز سندی در مورد رژیم غیرقانونی اسرائیل منتشر نشده است، در تمام این اسناد نوعی خط اسلام ستیزی پیگیری شده است . البته این سندها به طور مرتب به روز می شوند و در واقع برداشت ها از آن و محورهایی که به نظر می رسد در آن وجود دارد، تا حدی تغییر می کند.